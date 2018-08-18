оказывается, даже, есть люкс дома такие:
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Додано: Вів 02 чер, 2020 00:34
оказывается, даже, есть люкс дома такие:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:27
про великий декаплинг
CBO: Economy Could Take Nearly 10 Years to Catch Up After Coronavirus.
это не про украину
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:24
Ох, йоханыбабай....вариации на тему "Александра, Александра ..." , сценарий "Мацква слезам не верит" в укороченной версии
Везде, во всем мире находятся понаехи с комплексами "покорителей столицы".
Хотя эти комплексы существуют только в их головах. Городу пофиг твои комплексы.
Но тысячи тн "неудачников" прыгнули с Бруклинского моста и миллионы людей остались счастливы в провинциях. Равно как и миллионы понаехов остались рядовой лимитой ни капли не комплексуя по этому поводу.
Эти комплексы имеют ту-же природу, которая заставляет есть мивину в арендном хруще, выплачивая потреблядский кредит на последний яфон или крутую тачку.
Додано: Вів 02 чер, 2020 07:17
rjkz , та ладно вам, вы не верите в искреннюю любовь к Киеву?)))
Я ее не испытываю, но охотно верю. Как я испытываю к Чернигову. Серенады все равно не пел бы, конечно, но эмоции эти мне понятны.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:26
Исповедь клинического лоха.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:52
Никогда такого не было - и вот опять!
Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зачем все усложнять? 1. самый дешёвый вариант прицеп-дача. Нерастаможенный можно купить меньше чем за 1к преимущество прицепил к авто и притянул куда угодно. Заграницей есть кемпинги с водой и электричеством в черте города. У нас можно купить дачу с ветхим домом или просто участок. Я видел прицеп дачу в гидропарке на (л)охраняемой стоянке. 2. вариант дорогой. Купить гараж и достроить 2й жилой этаж. Гаражи продаются даже в центре. Отопление твёрдотопливный котел, вода привозная, с канализацией надо решать (яму под септик вам вырыть не дадут). Когда то продавалась такая "квартира" на французком бульваре за 15куе, 2 этажа 50м2, с канализацией. Впервые я такое увидел в пригороде Севастополя гаражный кооператив в 100 метрах от моря. 3. самый экзотический вариант популярный в сша - купить б.у. автобус и переделать под жильё. У нас наверное нерентабельный, зато жить можно хоть на Хрещатике, например арендовав подземный паркинг.
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