Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22

proftpd66 написав: оказывается, даже, есть люкс дома такие: оказывается, даже, есть люкс дома такие:

зачем все усложнять? 1. самый дешёвый вариант прицеп-дача. Нерастаможенный можно купить меньше чем за 1к преимущество прицепил к авто и притянул куда угодно. Заграницей есть кемпинги с водой и электричеством в черте города. У нас можно купить дачу с ветхим домом или просто участок. Я видел прицеп дачу в гидропарке на (л)охраняемой стоянке. 2. вариант дорогой. Купить гараж и достроить 2й жилой этаж. Гаражи продаются даже в центре. Отопление твёрдотопливный котел, вода привозная, с канализацией надо решать (яму под септик вам вырыть не дадут). Когда то продавалась такая "квартира" на французком бульваре за 15куе, 2 этажа 50м2, с канализацией. Впервые я такое увидел в пригороде Севастополя гаражный кооператив в 100 метрах от моря. 3. самый экзотический вариант популярный в сша - купить б.у. автобус и переделать под жильё. У нас наверное нерентабельный, зато жить можно хоть на Хрещатике, например арендовав подземный паркинг. Преимущество если его затонировать то никто не догадается что вы там живете, конечно если за вами не будут специально наблюдать. 2е преимущество - бесконечная свобода в выборе локаций. Паркоместо с электричеством может быть востребовано в будущем))