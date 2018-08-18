RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41474148414941504151>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:17

rjkz , та ладно вам, вы не верите в искреннюю любовь к Киеву?)))
Я ее не испытываю, но охотно верю. Как я испытываю к Чернигову. Серенады все равно не пел бы, конечно, но эмоции эти мне понятны.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:26

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/30703/
Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж)

Исповедь клинического лоха.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9669
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:52

  Vlad442 написав:Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.


Никогда такого не было - и вот опять!

Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.
striped
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:оказывается, даже, есть люкс дома такие:
зачем все усложнять? 1. самый дешёвый вариант прицеп-дача. Нерастаможенный можно купить меньше чем за 1к преимущество прицепил к авто и притянул куда угодно. Заграницей есть кемпинги с водой и электричеством в черте города. У нас можно купить дачу с ветхим домом или просто участок. Я видел прицеп дачу в гидропарке на (л)охраняемой стоянке. 2. вариант дорогой. Купить гараж и достроить 2й жилой этаж. Гаражи продаются даже в центре. Отопление твёрдотопливный котел, вода привозная, с канализацией надо решать (яму под септик вам вырыть не дадут). Когда то продавалась такая "квартира" на французком бульваре за 15куе, 2 этажа 50м2, с канализацией. Впервые я такое увидел в пригороде Севастополя гаражный кооператив в 100 метрах от моря. 3. самый экзотический вариант популярный в сша - купить б.у. автобус и переделать под жильё. У нас наверное нерентабельный, зато жить можно хоть на Хрещатике, например арендовав подземный паркинг. Преимущество если его затонировать то никто не догадается что вы там живете, конечно если за вами не будут специально наблюдать. 2е преимущество - бесконечная свобода в выборе локаций. Паркоместо с электричеством может быть востребовано в будущем))
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 06.04.16
Подякував: 813 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:28

  Serg-ik написав:
  adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.

достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.
Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает

Вы отстали от жизни. Ещё начиная с 3 очереди Республики КАН увеличил минимальные квартиры которые продают людям с 36-38 до 42-44 метра.
Купить меньше чем 42 метровую однуху там почти невозможно, только после длительного торга, с дикой ценой за квадрат и скорее всего без рассрочки.
Есть 32 метровые смарты, но они ушли в золотой резерв и будут продаваться уже в сданом доме.
Так что помимо роста цены, куда больнее ударил рост квадратуры. Если раньше скрипя зубами можно было взять 37 метровую однуху по 28к грн за метр, то сейчас при цене в 32-34к грн за 42 метра минимальная инвестиция стала существенно дороже.
Santehnik
 
Повідомлень: 374
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32

  adeges написав:CBO: Economy Could Take Nearly 10 Years to Catch Up After Coronavirus.

это не про украину


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4980030#p4980030
https://www.washingtonpost.com/business/2020/06/01/coronavirus-cbo-economic-impact/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19479
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:36

  vitaliian написав:.. бесконечная свобода в выборе локаций. Паркоместо с электричеством может быть востребовано в будущем))

Для самых сообразительных бизнесменов предлагаю также оборудовать паркоместо водой и канализацией
sequence
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:38

  vitaliian написав:2. вариант дорогой. Купить гараж и достроить 2й жилой этаж. Гаражи продаются даже в центре. Отопление твёрдотопливный котел, вода привозная, с канализацией надо решать (яму под септик вам вырыть не дадут). Когда то продавалась такая "квартира" на французком бульваре за 15куе, 2 этажа 50м2, с канализацией. Впервые я такое увидел в пригороде Севастополя гаражный кооператив в 100 метрах от моря.

Решение есть: врезка в дождевую канализацию. В Одессе доп. опция - слив в катакомбы. Все оказывается просто и недорого когда ты смекалистая вильнолюдына.
airmax78
 
Повідомлень: 34737
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4061 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:41

  Serg-ik написав:Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает

Імхо, але Вам треба було в КАН (Файну) вкладатись. Тіко не треба про спальні неправильної форми :lol: Ви могли здавати там хату, а собі знімати, де Вам треба.

Я подивився на відосік Файни від того бродяги по новобудовам. Для хіпстера комплекс крут! Імхо, але при подальшому падінні КРЖН він дуже сильно не впаде, в порівнянні від, наприклад, Щербакова 52.

Що мені в цих пафосних новобудовах не подобається - це те місто, де вони знаходяться. Так, в комплексі супер, Європа / Марс / вотевер! Але тільки ти за межу комплекса, там зразу ж .івно.
Розбиті дороги, бідні люди, "гопніки/наріки" і так далі. Короче перлина в .івні.

Мені від цього рве всі шаблони, всі поняття і все розуміння світу і себе! Імхо, але це мазохізм мати 40-80 куе в рік і жити в Києві в такому комплексі.
Всі ж були в Європах і розуміють, що при таких доходах можна і в Польші/Чехії/Англії/Німечині жити і мати набагато кращу якість життя.
Мінімум не буде постійного діссонанса між твоїм житлом і тим, що ти бачиш/відчуваєш на вулиці.

Але те все лірика. Завдячуючи "хіпстернє", що любить цю країну і місто, і має бабулєси, Вам би Сердж-ик було вигідно мати квартиру в Файне, як альтернативу готівці на депо/під матрацем, імхо.
change_pm
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44

  airmax78 написав:..
Решение есть: врезка в дождевую канализацию. В Одессе доп. опция - слив в катакомбы. Все оказывается просто и недорого когда ты смекалистая вильнолюдына.

О, оказывается почти все порешали, осталось только вопрос с водой, ну да это несложно - дождевую собирать, фильтровать и вуаля! на крыше вагончика можно картоху выращивать, ну и/или клетки с бройлерами поставить.
sequence
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41474148414941504151>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Feedfetcher, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1844, 1845, 1846
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18455 3021064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 09:41
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197480
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86436)
02.06.2020 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.