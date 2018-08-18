rjkz , та ладно вам, вы не верите в искреннюю любовь к Киеву?)))
Я ее не испытываю, но охотно верю. Как я испытываю к Чернигову. Серенады все равно не пел бы, конечно, но эмоции эти мне понятны.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 07:17
rjkz , та ладно вам, вы не верите в искреннюю любовь к Киеву?)))
Я ее не испытываю, но охотно верю. Как я испытываю к Чернигову. Серенады все равно не пел бы, конечно, но эмоции эти мне понятны.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:26
Исповедь клинического лоха.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:52
Никогда такого не было - и вот опять!
Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зачем все усложнять? 1. самый дешёвый вариант прицеп-дача. Нерастаможенный можно купить меньше чем за 1к преимущество прицепил к авто и притянул куда угодно. Заграницей есть кемпинги с водой и электричеством в черте города. У нас можно купить дачу с ветхим домом или просто участок. Я видел прицеп дачу в гидропарке на (л)охраняемой стоянке. 2. вариант дорогой. Купить гараж и достроить 2й жилой этаж. Гаражи продаются даже в центре. Отопление твёрдотопливный котел, вода привозная, с канализацией надо решать (яму под септик вам вырыть не дадут). Когда то продавалась такая "квартира" на французком бульваре за 15куе, 2 этажа 50м2, с канализацией. Впервые я такое увидел в пригороде Севастополя гаражный кооператив в 100 метрах от моря. 3. самый экзотический вариант популярный в сша - купить б.у. автобус и переделать под жильё. У нас наверное нерентабельный, зато жить можно хоть на Хрещатике, например арендовав подземный паркинг. Преимущество если его затонировать то никто не догадается что вы там живете, конечно если за вами не будут специально наблюдать. 2е преимущество - бесконечная свобода в выборе локаций. Паркоместо с электричеством может быть востребовано в будущем))
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:28
Вы отстали от жизни. Ещё начиная с 3 очереди Республики КАН увеличил минимальные квартиры которые продают людям с 36-38 до 42-44 метра.
Купить меньше чем 42 метровую однуху там почти невозможно, только после длительного торга, с дикой ценой за квадрат и скорее всего без рассрочки.
Есть 32 метровые смарты, но они ушли в золотой резерв и будут продаваться уже в сданом доме.
Так что помимо роста цены, куда больнее ударил рост квадратуры. Если раньше скрипя зубами можно было взять 37 метровую однуху по 28к грн за метр, то сейчас при цене в 32-34к грн за 42 метра минимальная инвестиция стала существенно дороже.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4980030#p4980030
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:36
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:38
Решение есть: врезка в дождевую канализацию. В Одессе доп. опция - слив в катакомбы. Все оказывается просто и недорого когда ты смекалистая вильнолюдына.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:41
Імхо, але Вам треба було в КАН (Файну) вкладатись. Тіко не треба про спальні неправильної форми Ви могли здавати там хату, а собі знімати, де Вам треба.
Я подивився на відосік Файни від того бродяги по новобудовам. Для хіпстера комплекс крут! Імхо, але при подальшому падінні КРЖН він дуже сильно не впаде, в порівнянні від, наприклад, Щербакова 52.
Що мені в цих пафосних новобудовах не подобається - це те місто, де вони знаходяться. Так, в комплексі супер, Європа / Марс / вотевер! Але тільки ти за межу комплекса, там зразу ж .івно.
Розбиті дороги, бідні люди, "гопніки/наріки" і так далі. Короче перлина в .івні.
Мені від цього рве всі шаблони, всі поняття і все розуміння світу і себе! Імхо, але це мазохізм мати 40-80 куе в рік і жити в Києві в такому комплексі.
Всі ж були в Європах і розуміють, що при таких доходах можна і в Польші/Чехії/Англії/Німечині жити і мати набагато кращу якість життя.
Мінімум не буде постійного діссонанса між твоїм житлом і тим, що ти бачиш/відчуваєш на вулиці.
Але те все лірика. Завдячуючи "хіпстернє", що любить цю країну і місто, і має бабулєси, Вам би Сердж-ик було вигідно мати квартиру в Файне, як альтернативу готівці на депо/під матрацем, імхо.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:44
О, оказывается почти все порешали, осталось только вопрос с водой, ну да это несложно - дождевую собирать, фильтровать и вуаля! на крыше вагончика можно картоху выращивать, ну и/или клетки с бройлерами поставить.
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