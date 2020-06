Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44



----

Frant написав: antey1969 написав: flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/30703/

Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж) Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж)

Исповедь клинического лоха. Исповедь клинического лоха.

Нормально, чувак отримав фінансову премію Дарвіна. Нормально, чувак отримав фінансову премію Дарвіна.

Чувак пошел и, согласно законом страны, в которой живет, купил квартиру через официального нотариуса. Что он сделал не так? Премию Дарвина нужно выписывать стране (народу страны) в которой такое может произойти.

Может вы еще считаете, что человек, которого задавили на регулируемом пешеходном переходе, который он переходил на разрешающий знак, сам лох, потому что плохо головой по сторонам крутил?

-------

тут топлять за вторинку, а там куча підводних каменів.



Якщо купляти, то як у Хомяка, сусіду у сусіда, але тоді премія за відсутність ризику +20% до ринкової ціни. quote="4980177:Vlad442"----Чувак пошел и, согласно законом страны, в которой живет, купил квартиру через официального нотариуса. Что он сделал не так? Премию Дарвина нужно выписывать стране (народу страны) в которой такое может произойти.Может вы еще считаете, что человек, которого задавили на регулируемом пешеходном переходе, который он переходил на разрешающий знак, сам лох, потому что плохо головой по сторонам крутил?-------тут топлять за вторинку, а там куча підводних каменів.Якщо купляти, то як у Хомяка, сусіду у сусіда, але тоді премія за відсутність ризику +20% до ринкової ціни.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/