Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi, отличный креатив) ждал продолжения - купил гектар в лесу, рядом открыли лесопилку и очисные, начали жечь пластик. Купил остров, люди насмешками на Гретой убили климат и вызвали ураганы. Полетел на МКС - русские просверлили в стене дырку
change_pm написав:Мені від цього рве всі шаблони, всі поняття і все розуміння світу і себе! Імхо, але це мазохізм мати 40-80 куе в рік і жити в Києві в такому комплексі. Всі ж були в Європах і розуміють, що при таких доходах можна і в Польші/Чехії/Англії/Німечині жити і мати набагато кращу якість життя. Мінімум не буде постійного діссонанса між твоїм житлом і тим, що ти бачиш/відчуваєш на вулиці.
Ну а які є альтернативи? Приватна забудова та котеджні містечка це або більш менш доступна вартість, але чигиря без життя та інфраструктури, та навіть банально може бути без доріг. Або космічна вартість за високорозвинутий приватний сектор поряд з містом. Але навіть це - всеодно приватна забудова з її недоліками. Переїхати в Європу? Так по перше не факт що там вдастся зберегти цей рівень доходу, по друге який сенс жити в країні де в тебе немає друзів, рідних, соціальних зв'язків та навіть банально рідної мови? Я вже мовчу про вартість нерухомості там.
понял, "электро"-паркинг не продали ) так и скажите, а то тесла, то болт, то дизель по 18грн ))
Ну какой мне сейчас смысл продавать сеть электрозаправочных станций в центре Киева? Года через 2-3 просто умножу цену покупки на 2.5-3 и продам (если надо будет). Или буду сдавать за двойной прайс для машиноместа.
В воздухе окленда на севасе продают паркинги по кризисной цене - всего 17к. Я так обрадовался, что даже площадь не спросил. Лифт едет правда
Нормально, чувак отримав фінансову премію Дарвіна.
Чувак пошел и, согласно законом страны, в которой живет, купил квартиру через официального нотариуса. Что он сделал не так? Премию Дарвина нужно выписывать стране (народу страны) в которой такое может произойти. Может вы еще считаете, что человек, которого задавили на регулируемом пешеходном переходе, который он переходил на разрешающий знак, сам лох, потому что плохо головой по сторонам крутил?
change_pm написав:Мені від цього рве всі шаблони, всі поняття і все розуміння світу і себе! Імхо, але це мазохізм мати 40-80 куе в рік і жити в Києві в такому комплексі. Всі ж були в Європах і розуміють, що при таких доходах можна і в Польші/Чехії/Англії/Німечині жити і мати набагато кращу якість життя. Мінімум не буде постійного діссонанса між твоїм житлом і тим, що ти бачиш/відчуваєш на вулиці.
Santehnik написав:Ну а які є альтернативи? Приватна забудова та котеджні містечка це або більш менш доступна вартість, але чигиря без життя та інфраструктури, та навіть банально може бути без доріг. Або космічна вартість за високорозвинутий приватний сектор поряд з містом. Але навіть це - всеодно приватна забудова з її недоліками.
Все це .івно було побудовано завдячуючі тій іліті, що тут пару днів тому згадували. Це вони все розікрали і не змогли побудувати "пространство" у всьому місті і країні. Можливо Вам було б класно жити поруч з ними, коли Ви назбираєте достатньо коштів
Santehnik написав:Переїхати в Європу? Так по перше не факт що там вдастся зберегти цей рівень доходу, по друге який сенс жити в країні де в тебе немає друзів, рідних, соціальних зв'язків та навіть банально рідної мови? Я вже мовчу про вартість нерухомості там.
Так, саме цє я і мав на увазі. Є ж різні черв"ячки, є які живуть в яблуках, грушках, картоплі чи буряках, є які люблять .івно. Всі ж різні. Вам ОК поки, то добре. Але час йде, друзі і рідні йдуть, а те де ви живете не змінюється Головне років в 40-50-60 не розчаруватись, бо тоді вже буде точно пізно шось міняти.
change_pm написав:Вам ОК поки, то добре. Але час йде, друзі і рідні йдуть, а те де ви живете не змінюється Головне років в 40-50-60 не розчаруватись, бо тоді вже буде точно пізно шось міняти
зачем вы пишите о том о чем я боюсь думать? как форумчанин с Чабанов я тоже разочаровался в Киеве, но альтернатив не вижу. Когда то жил в Одессе мне там нравилось, но боюсь что и Одесса уже не та. Киев был комфортен в нулевых, полупустое метро, паркуйся в любом районе города бесплатно, вода в Днепре была прозрачная, белый песок на пляже Труханового острова без закопанных огрызков и окурков, умеренные цены почти на всё и люди были скромнее и добрее (в плане не такие агрессивные). Не было столько мерседесов и премиум джипов, афер с квартирами. Можно долго перечислять что испортилось. Что стало за 20 лет лучше это метро на теремки, несколько новых интересных трц и выбор жилья стал на любой вкус и кошелек.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 10:52, всього редагувалось 3 разів.
Нормально, чувак отримав фінансову премію Дарвіна.
Чувак пошел и, согласно законом страны, в которой живет, купил квартиру через официального нотариуса. Что он сделал не так? Премию Дарвина нужно выписывать стране (народу страны) в которой такое может произойти. Может вы еще считаете, что человек, которого задавили на регулируемом пешеходном переходе, который он переходил на разрешающий знак, сам лох, потому что плохо головой по сторонам крутил? ------- тут топлять за вторинку, а там куча підводних каменів.
Якщо купляти, то як у Хомяка, сусіду у сусіда, але тоді премія за відсутність ризику +20% до ринкової ціни.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/