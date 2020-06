Додано: Вів 02 чер, 2020 10:57

Vlad442 написав: striped написав: Vlad442 написав: Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....

В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%. Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.



Никогда такого не было - и вот опять!



Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН. Никогда такого не было - и вот опять!Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.

Я не столько защищаю цены или надеюсь на рост, сколько какой-то противовес "завтра цены в три раза упадут".

Это как кто-то говорит "завтра град с куриное яйцо и побьет весь урожай, нужно строить укрытия", я отвечаю "да не может быть, что с куриное яйцо", мне говорят "посмотри, какие тучи, и вообще ты не веришь в град и твой урожай погибнет", а у меня и огорода нет.

Я ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, цены вниз, сопровождаемые курсом 80, мне очень выгодны, но я в это не верю. Аренда, какая бы она не был, будет обеспечивать мне на пенсии всегда какой-то доход, нормированный на средний уровень жизни окружающих людей. Я не столько защищаю цены или надеюсь на рост, сколько какой-то противовес "завтра цены в три раза упадут".Это как кто-то говорит "завтра град с куриное яйцо и побьет весь урожай, нужно строить укрытия", я отвечаю "да не может быть, что с куриное яйцо", мне говорят "посмотри, какие тучи, и вообще ты не веришь в град и твой урожай погибнет", а у меня и огорода нет.Я ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, цены вниз, сопровождаемые курсом 80, мне очень выгодны, но я в это не верю. Аренда, какая бы она не был, будет обеспечивать мне на пенсии всегда какой-то доход, нормированный на средний уровень жизни окружающих людей.

Влад, дивись, по надходженням до бюджету, без карантина була просадка біля 5%, а з карантином 40%. Допустим, до кінця року поступово будем виходи на докризові рівні, тобто квітень -40%, травень -35, і т.д., -30, -25, -20 літом, -15 -10 -5 осінню,

тообто за рік сумарно просадка буде біля -15%.

З певним лагом КРЖН теж просяде.

При -15% ВВП у 2014-2015 КРЖН ліг на 35%, і це при переселенцях, і ще при гіршій демографії чим тоді і кучі новобудов.

Так що готуємся до нового дна. Влад, дивись, по надходженням до бюджету, без карантина була просадка біля 5%, а з карантином 40%. Допустим, до кінця року поступово будем виходи на докризові рівні, тобто квітень -40%, травень -35, і т.д., -30, -25, -20 літом, -15 -10 -5 осінню,тообто за рік сумарно просадка буде біля -15%.З певним лагом КРЖН теж просяде.При -15% ВВП у 2014-2015 КРЖН ліг на 35%, і це при переселенцях, і ще при гіршій демографії чим тоді і кучі новобудов.Так що готуємся до нового дна.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/