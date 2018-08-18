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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:48
change_pm написав:
Вам ОК поки, то добре. Але час йде, друзі і рідні йдуть, а те де ви живете не змінюється
Головне років в 40-50-60 не розчаруватись, бо тоді вже буде точно пізно шось міняти.
От я це все читаю - і думаю . По-вашому - еміграція - це плюс ? Причому є як мінімум 2 варіанти - повна асиміляція в країну ( ну це швидко не виходить ) , консервація своєї інакшості та самобутності там ( пошуки діаспори , колективна туга за рідним ) ... Є ще варіант - перекоти-поле . Шастання з країни в країну - де ніби на даний момент краще ( тут проблема у віддаленому майбутньому ) .
У молоді є можливості ( хоча б теоретичні ) міняти щось - не тільки себе , але і зовнішнє оточення , причому своє , як мінімум більш-менш рідне . Якщо такого бажання немає - то взагалі яка може бути прив"язка до країни ?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:49
striped написав: Vlad442 написав:
Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Никогда такого не было - и вот опять!
Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.
Я не столько защищаю цены или надеюсь на рост, сколько какой-то противовес "завтра цены в три раза упадут".
Это как кто-то говорит "завтра град с куриное яйцо и побьет весь урожай, нужно строить укрытия", я отвечаю "да не может быть, что с куриное яйцо", мне говорят "посмотри, какие тучи, и вообще ты не веришь в град и твой урожай погибнет", а у меня и огорода нет.
Я ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, цены вниз, сопровождаемые курсом 80, мне очень выгодны, но я в это не верю. Аренда, какая бы она не был, будет обеспечивать мне на пенсии всегда какой-то доход, нормированный на средний уровень жизни окружающих людей.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:54
flyman написав:
Якщо купляти, то як у Хомяка, сусіду у сусіда, але тоді премія за відсутність ризику +20% до ринкової ціни.
кстати тоже подумал выставить квартиру +20% от стоимости, рано или поздно кому то из соседей понадобится, на вопрос о цене я им объясню какие бывают риски покупки неизвестно у кого. Безопасность стоит денег, мошеннику надо продать как можно быстрее поэтому он легко снижает цену, но это не повод чтобы снижать цены всем.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:56
flyman написав:
Нормально, чувак отримав фінансову премію Дарвіна.
Чувак пошел и, согласно законом страны, в которой живет, купил квартиру через официального нотариуса. Что он сделал не так? Премию Дарвина нужно выписывать стране (народу страны) в которой такое может произойти.
Может вы еще считаете, что человек, которого задавили на регулируемом пешеходном переходе, который он переходил на разрешающий знак, сам лох, потому что плохо головой по сторонам крутил?
-------
тут топлять за вторинку, а там куча підводних каменів.
[/quote]
Ну взагалі-то людина віддаючи достатньо велику купку грошей - яку якось заробила - повинна як мінімум думати про можливі підводні камені . Шахраї завжди і скрізь є . На вторинці купуючи квартиру - десятки років є правильний алгоритм перевірки всього . Лінь , чи просто дурість ? Якщо сам не вмієш - треба мати довірену особу , яка тебе не намагатиметься обдурити . Немає ? Тим більше треба думати про людей погано - параноя в роботі з грошима - основне ...
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:57
flyman написав:
тут топлять за вторинку, а там куча підводних каменів.
Якщо купляти, то як у Хомяка, сусіду у сусіда, але тоді премія за відсутність ризику +20% до ринкової ціни.
Нет на вторичке массы подводных камней. Столкнуться с такой квартирой это как попасть под машину. Я покупаю только квартиры, которые во владении у людей (или их семьи) много лет (иногда десятки), люди (обычные работающие на понятных работах) продают свое, квартиру в которой живут или жили их родители. Задаток больше 200 долларов не даю. Проблем пока не было.
При покупке у соседа/знакомого наоборот экономия потому что покупается без риелторов.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:57
vitaliian написав:
зачем вы пишите о том о чем я боюсь думать
change_pm написав:
Вам ОК поки, то добре. Але час йде, друзі і рідні йдуть, а те де ви живете не змінюється
Головне років в 40-50-60 не розчаруватись, бо тоді вже буде точно пізно шось міняти
? как форумчанин с Чабанов я тоже разочаровался в Киеве, но альтернатив не вижу. Когда то жил в Одессе мне там нравилось, но боюсь что и Одесса уже не та.
Зачем? Хм, ділюсь своїм досвідом боротьби, який можна обрисувати так:
- народився в грушці (моє імхо), впав в купку .айна повню черв"ячків, яким там ОК, але я в пошуку своєї грушки звідти звалив
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:57
Vlad442 написав: striped написав: Vlad442 написав:
Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Никогда такого не было - и вот опять!
Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.
Я не столько защищаю цены или надеюсь на рост, сколько какой-то противовес "завтра цены в три раза упадут".
Это как кто-то говорит "завтра град с куриное яйцо и побьет весь урожай, нужно строить укрытия", я отвечаю "да не может быть, что с куриное яйцо", мне говорят "посмотри, какие тучи, и вообще ты не веришь в град и твой урожай погибнет", а у меня и огорода нет.
Я ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, цены вниз, сопровождаемые курсом 80, мне очень выгодны, но я в это не верю. Аренда, какая бы она не был, будет обеспечивать мне на пенсии всегда какой-то доход, нормированный на средний уровень жизни окружающих людей.
Влад, дивись, по надходженням до бюджету, без карантина була просадка біля 5%, а з карантином 40%. Допустим, до кінця року поступово будем виходи на докризові рівні, тобто квітень -40%, травень -35, і т.д., -30, -25, -20 літом, -15 -10 -5 осінню,
тообто за рік сумарно просадка буде біля -15%.
З певним лагом КРЖН теж просяде.
При -15% ВВП у 2014-2015 КРЖН ліг на 35%, і це при переселенцях, і ще при гіршій демографії чим тоді і кучі новобудов.
Так що готуємся до нового дна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:59
Puente написав:
Тим більше треба думати про людей погано - параноя в роботі з грошима - основне ...
Читал исследование, что те, кто доверяет людям, в целом более успешны.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:00
Puente написав:
Ну взагалі-то людина віддаючи достатньо велику купку грошей - яку якось заробила - повинна як мінімум думати про можливі підводні камені . Шахраї завжди і скрізь є . На вторинці купуючи квартиру - десятки років є правильний алгоритм перевірки всього
не забывайте что схемы мошенничества в отличии от Заповедей Божьих постоянно выдумываются новые.
Vlad442 написав: Puente написав:
Тим більше треба думати про людей погано - параноя в роботі з грошима - основне ...
Читал исследование, что те, кто доверяет людям, в целом более успешны.
может успешны потому что не попадались в сети кидал, поэтому доверяют людям? Меньше знаешь крепче спишь. Когда цветочника эмигранта из Италии спросили как он пережил великую депрессию, он ответил что не знал о депрессии, так как не понимал английский язык.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:00
Puente написав:
параноя в роботі з грошима - основне ...
до цього висновку я потихеньку підводив, але мене випередив
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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