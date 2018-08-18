Додано: Вів 02 чер, 2020 10:49

striped написав: Vlad442 написав: Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....

В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%. Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные....В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.



Никогда такого не было - и вот опять!



Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН. Никогда такого не было - и вот опять!Влад, при всем уважении, линейность Вашей теории защиты непокобелимости цен на недвижку достойна лучшего применения, чем метать тут бисер перед нами на ветке. Обратитесь в Пфайзер - монетизируйте свои способности убеждения перед ЦА, которой необходимо, чтобы стоял, как цены на КРЖН.

Я не столько защищаю цены или надеюсь на рост, сколько какой-то противовес "завтра цены в три раза упадут".Это как кто-то говорит "завтра град с куриное яйцо и побьет весь урожай, нужно строить укрытия", я отвечаю "да не может быть, что с куриное яйцо", мне говорят "посмотри, какие тучи, и вообще ты не веришь в град и твой урожай погибнет", а у меня и огорода нет.Я ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, цены вниз, сопровождаемые курсом 80, мне очень выгодны, но я в это не верю. Аренда, какая бы она не был, будет обеспечивать мне на пенсии всегда какой-то доход, нормированный на средний уровень жизни окружающих людей.