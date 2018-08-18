Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:зы: я кстати задумался, а покупать ли вообще недвигу в ближайшие лет 5 - хз что в стране, которая уже почти колония, и в мире творится.
имхо, если "жильем обеспечен" и нет срочной необходимости расширяться (растущие разнополые дети, меркантильное увеличение личного пространства), то нах нужно. ради 10% годовых в гривне? это пусть влады с максиками упражняются. им нравится. в мире много других мест, где наш капитал ждут.
change_pm написав:Так, саме цє я і мав на увазі. Є ж різні черв"ячки, є які живуть в яблуках, грушках, картоплі чи буряках, є які люблять .івно. Всі ж різні. Вам ОК поки, то добре. Але час йде, друзі і рідні йдуть, а те де ви живете не змінюється Головне років в 40-50-60 не розчаруватись, бо тоді вже буде точно пізно шось міняти.
Європа то нормально коли умовний хлопець з села переїздить туди, замість того щоб переїхати в Київ. Бо йому що в Києві бути одним серед чужих, що десь там. Але для людини яка живе в місті в якому вона народилась і нормально в ньому соціалізована їхати кудись за кордон - це багато кроків назад і ніякі гарні "сквери" чи рівні дороги то не компенсують. І соціалізація це лише одне з двох питань. Друге питання що в Україні можливостей заробити гроші значно більше ніж в Європі. І мова йде не лише про "айтішніків". Мова йде про те що в нас майже не працює державна регуляція і державний контроль (замість цього є позадержавний контроль, але то вже трохи інше питання),що значно полегшує можливість кудись влізти і щось там робити. В Європі з тим дуже складно. Тому... як то кажуть "добре там де нас немає"... )
Це основна проблема України, і до добра вона в лонг ран не доведе.
Я вам там вище відповів
change_pm написав:Треба розширювати горизонти, світ настільки великий і цікавий, що повинно бути боляче витратити свої найкращі роки на барахтання в купі, яка тільки іліту на горі перетрушує, а маніпаса тільки все нижче і нижче опускає!
jj1981ua написав:зы: я кстати задумался, а покупать ли вообще недвигу в ближайшие лет 5 - хз что в стране, которая уже почти колония, и в мире творится.
имхо, если "жильем обеспечен" и нет срочной необходимости расширяться (растущие разнополые дети, меркантильное увеличение личного пространства), то нах нужно. ради 10% годовых в гривне? это пусть влады с максиками упражняются. им нравится. в мире много других мест, где наш капитал ждут.
100%, але щось світ почав про таке говорити:
БОЕ думає знизити ставку до негатиних значень і ведуться початкові розмови про -0.5%, а також вже лунають думки по -3% -4%, як ставка, яка може змінити все.
Could interest rates in the UK go negative, as in the Eurozone, Switzerland, Japan, Sweden and Denmark? With the next interest rate decision due from the Bank of England's Monetary Policy Committee on 18 June, the debate has gained fresh impetus, due chiefly to two developments. "The issue with the first, -0.5%, is it might do some good but it's really not a very big deal compared with what the economy is going to face. -3%, -4%, would be absolutely game-changing and, if it worked, would be incredibly helpful - but no-one can have the faintest idea whether it would work.
change_pm написав:Імхо, але поімєют усєх І лендлордів, і деполюдей, і вложенців в акції/золото. Основне питання, хто найменше втратить?
в нашей стране отрицательных ставок быть не может, так как даже в долларовом овгз сидит премия за риск. Деньги с сильно дешевых рынков хлынут к нам, мы их проглотим, попросим ещё, а потом - дефолт. Я вижу только такой сценарий. Дефицит бюджета запредельный финансируется либо эмиссией либо кредитами. В любом случае дефолт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Щось тут почалися філософські роздуми якісь ... Світ хоче всіх загнати в дуже прозоре стійло - гроші - тільки безготівкові , жити - виключно від білих доходів , причому "онлайнових" - а не якихось там "збережень" . Тобто з цієї точки зору нерухомість ліквідна все одно буде в ціні . У нас же якихось цінних паперів практично немає масово і надовго . Тобто якщо заробіток - то не "пасивний" - а крутитися треба , щось постійно міняти ... Це дуже не для багатьох ...
Долярчик написав:Інколи треба і ризикнути, але з розумом!
От що скажете про це, якщо умови задачі такі: - є скирда 350К - є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ) - за 750К - є іпотека під 10%річних
То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.? Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці. Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас)
Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше)) А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я говорю о рыночных условиях, которые устраивают как продавца так и покупателя - Евробонды, овгз. Если какому то г-нобанку не нужна валюта он может и -10% выставить, серьёзно думаете ему валюту понесут по такой ставке и будете на это ориентироваться?