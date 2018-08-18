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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:14
Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
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airmax78
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16
airmax78 написав:
Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
пусть едут в поляндию клубнику собирать, но нет не едут. отака безработица.
к Киеву это как относится?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20
vitaliian написав: airmax78 написав:
Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
к Киеву это как относится?
Можливий ріст в 2 рази. Ставки по депо в грн +2+3%, по баксу/йоро -2%.
КРЖН - рОкета, але віртуальна, бо грошей на квартиру ні в кого немає, крім СН.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:21
vitaliian написав:
и все кладут? Я говорю о рыночных условиях, которые устраивают как продавца так и покупателя - Евробонды, овгз. Если какому то г-нобанку не нужна валюта он может и -10% выставить, серьёзно будете на это ориентироваться?
Ориентироваться на один случай конечно не стоит, но проанализировать почему так стоит. Ведь всё ж начинается с малого. Банк не просто так такое выставил, банк такое выставил или из-за того что ему эти деньги хранить дорого, а валютное кредитование в стране мертво или из-за того что он знает где привлечь эти деньги еще дешевле.
А теперь представим что в еврозоне ставка уже не -0.5%, а -4%.
Что банкам делать с привлеченной валютой? Менять на гривну и брать на себя риски?
Так что я бы не зарекался от отрицательных ставок, это более чем возможно.
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Santehnik
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Долярчик написав: Долярчик написав:
Інколи треба і ризикнути, але з розумом!
От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації
) - за 750К
- є іпотека під 10%річних
То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики.
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду.
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас)
Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше))
А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше?
ти забув перелогінитися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:26
Santehnik написав:
Что банкам делать с привлеченной валютой? Менять на гривну и брать на себя риски?
Вчера пополнил столб под 17,5% теперь переживаю не дефолтанёт ли банк. Посмотрел на его ставку по кредиту и успокоился.
Santehnik написав:
ему эти деньги хранить дорого,
хранить циферки на мониторе дорого? Такому банку надо семечками у метро торговать.
Santehnik написав:
Так что я бы не зарекался от отрицательных ставок, это более чем возможно.
Украине с её преддефолтным состоянием кто то даст деньги под 0%? Мотивация: У себя хранить дорого? Отрицательные ставки делают центробанки чтобы оживить свою экономику, а не чтобы кредотовать тонущих соседей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 12:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:29
airmax78 написав:
Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Ф[b]ондовый рынок Штатов
[/b] в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
Ахтунг буде, коли світовий "Долярчик" в Сипуху попре з 1-5 кує, буде пузиритись, щО дурна на фоні рецесії і війни, питання, як зберегти?
Бо в один момент Сипуха піде ніжче 1000, і всі віртуальні прибиля згорять нафіг, разом з депозитом.
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