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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41524153415441554156>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16

  airmax78 написав:Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?

пусть едут в поляндию клубнику собирать, но нет не едут. отака безработица.
к Киеву это как относится?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?

к Киеву это как относится?

Можливий ріст в 2 рази. Ставки по депо в грн +2+3%, по баксу/йоро -2%.

КРЖН - рОкета, але віртуальна, бо грошей на квартиру ні в кого немає, крім СН.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:и все кладут? Я говорю о рыночных условиях, которые устраивают как продавца так и покупателя - Евробонды, овгз. Если какому то г-нобанку не нужна валюта он может и -10% выставить, серьёзно будете на это ориентироваться?

Ориентироваться на один случай конечно не стоит, но проанализировать почему так стоит. Ведь всё ж начинается с малого. Банк не просто так такое выставил, банк такое выставил или из-за того что ему эти деньги хранить дорого, а валютное кредитование в стране мертво или из-за того что он знает где привлечь эти деньги еще дешевле.
А теперь представим что в еврозоне ставка уже не -0.5%, а -4%.
Что банкам делать с привлеченной валютой? Менять на гривну и брать на себя риски?
Так что я бы не зарекался от отрицательных ставок, это более чем возможно.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25

  Долярчик написав:
Долярчик написав:Інколи треба і ризикнути, але з розумом!

От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ;) ) - за 750К
- є іпотека під 10%річних

То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. :!:
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. :idea:
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас) :)

Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше))
А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше? ;)

ти забув перелогінитися?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Что банкам делать с привлеченной валютой? Менять на гривну и брать на себя риски?
Вчера пополнил столб под 17,5% теперь переживаю не дефолтанёт ли банк. Посмотрел на его ставку по кредиту и успокоился. Дешёвое фондирование уменьшает риски а не увеличивает их. Если дают под -4 надо брать.
  Santehnik написав:ему эти деньги хранить дорого,
хранить циферки на мониторе дорого? Такому банку надо семечками у метро торговать.
  Santehnik написав:Так что я бы не зарекался от отрицательных ставок, это более чем возможно.
Украине с её преддефолтным состоянием кто то даст деньги под 0%? Мотивация: У себя хранить дорого? Отрицательные ставки делают центробанки чтобы оживить свою экономику (лайт вариант эмиссии), а не чтобы кредитовать тонущих соседей. Сомневаюсь что валюта дешевле 3% к нам когда нибудь зайдёт, политические кредиты типа мвф на рынок не попадают и погоды не делают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 12:40, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:29

  airmax78 написав:Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Ф[b]ондовый рынок Штатов[/b] в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?

Ахтунг буде, коли світовий "Долярчик" в Сипуху попре з 1-5 кує, буде пузиритись, щО дурна на фоні рецесії і війни, питання, як зберегти?
Бо в один момент Сипуха піде ніжче 1000, і всі віртуальні прибиля згорять нафіг, разом з депозитом.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:имхо, если "жильем обеспечен" и нет срочной необходимости расширяться (растущие разнополые дети, меркантильное увеличение личного пространства), то нах нужно.
ради 10% годовых в гривне? это пусть влады с максиками упражняются. им нравится.
в мире много других мест, где наш капитал ждут.

Я уже рассказывал, что обществу не нужны ваши деньги. Деньги есть у всех. Обществу нужны люди, которые могут созидать и, чтобы они случайно не закопали свой талант из-за отсутствия денег, им их дают. Вашими руками.
На самом деле, если не работать с деньгами, они всегда усыхают/обнуляются. Если бы это было не так, все богатства мира были бы у того, кто вложил бы 2500 лет назад что-то в банк.
Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени. Остальных рано или поздно постригут.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:43

  flyman написав:
  Долярчик написав:
Долярчик написав:Інколи треба і ризикнути, але з розумом!

От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ;) ) - за 750К
- є іпотека під 10%річних

То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. :!:
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. :idea:
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас) :)

Так, це все пораховано "на межі/впритик" - але, якщо в задачі, змінити початкову цифру скирди, наприклад, з 350К на 450К - вже стає цікавіше))
А ще, якщо за пів року(а планую брати кінець осені/початок зими) цифра котловану з 750К зміниться на 650К - так, наче, стає і ще цікавіше? ;)

ти забув перелогінитися?

Я просто вніс корекцію і запитую УСІХ - так стає цікаво?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:47

  Vlad442 написав:..все богатства мира были бы у того, кто вложил бы 2500 лет назад что-то в банк...
Лендлорды работают с деньгами на благо общества..

Сильно сомневаюсь, что те кто вложился 2500 лет назад в землянку, владеет всей недвигой мира.
Зато закралась идея делать ремонт "под египетские пирамиды" с возможностью мумификации флэтлорда
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