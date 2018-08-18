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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4153415441554156>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени.
почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:09

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Так що готуємся до нового дна.

Снова прогноз без цифр - ни о чем. Как мне готовиться к новому дну? Какая будет просадка? К просадке на 5% я готов - живу обычной жизнью и не обращаю внимания. Если просадка будет 30%, тогда нужно выселять арендаторов и выставлять квартиру на быструю продажу с хорошим дисконтом. Процентов 20.

Нужно мне это делать или нет?

ну что за наивное вангование? конечно, никто точно не знает что и на сколько просядет и когда. но вам же не 18 лет? вы уже пережили как минимум 2 кризиса (2008 и 2013) и аналогии напрашиваются - запах как бы уже в воздухе.
а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.
для меня вывод прост - падение это вопрос времени и 10% это не падение, а корректировка. мое субъективное мнение - в половину к концу года. ну может к весне 2021.
зы: я кстати задумался, а покупать ли вообще недвигу в ближайшие лет 5 - хз что в стране, которая уже почти колония, и в мире творится.
зы2: я хорошо помню 90-е. и тогда тоже были люди, которые оч хорошо жили. задача - попасть в эту группу. теперь очередь нашего поколения платить по счетам.


:mrgreen:

якими діями підкріплюєте думки про -50%?

Зи. завдяки Вашій роботі в банку хрущ коштував сотен, а не 20-30 як зараз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:13

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени.
почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет.


змініть поток "сознанія". ЧОму тільки лендлордам повинно бути хорошо, треба щоб і решті було хорошо, а не навпаки - всім плохо :oops:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:22

  Долярчик написав:Я просто вніс корекцію і запитую УСІХ - так стає цікаво?

я тобі вже два рази писав:
1й раз, що внеси більший початковий внесок

2й раз, ще добавив, що якщо віриш в іпотеки та дорожай, то дєрзай,
якщо не віриш, то чого задаєш дурні питання
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Я просто вніс корекцію і запитую УСІХ - так стає цікаво?
Я вчора прокоментував ваші розрахунки, але то стосувалося тільки того, які витрати ризики варто врахувати. Але є головне питання - яке я не обговорював, бо то насправді суб'єктивна річ - "навіщо". Якщо вам просто аж чухається придбати якусь житлову нерухомість під оренду - одна справа. Якщо ви хочете зберегти заощадження, чи навіть заробити - геть інша, і тут вже великі сумніви, а найперше, що як на мене неправильно - що ви щось рахувати почали ДО вибору об`єкта інвестування. Як би то сказати - абстрактний об`єкт може дати тільки абстрактний результат
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:24

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..все богатства мира были бы у того, кто вложил бы 2500 лет назад что-то в банк...
Лендлорды работают с деньгами на благо общества..

Сильно сомневаюсь, что те кто вложился 2500 лет назад в землянку, владеет всей недвигой мира.
Зато закралась идея делать ремонт "под египетские пирамиды" с возможностью мумификации флэтлорда

від світової катастрофи (падіння меторита чи вивердення супервулкана), внаслідок був винищений античний світ, і настала пітьма середньовіччя аж до епохи Відродження, не врятує ніяк
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:від світової катастрофи (падіння меторита чи вивердення супервулкана), внаслідок був винищений античний світ, і настала пітьма середньовіччя аж до епохи Відродження, не врятує ніяк
В Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане, демография, эммиграция, нищета и прочие).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:31

  vitaliian написав:
  flyman написав:від світової катастрофи (падіння меторита чи вивердення супервулкана), внаслідок був винищений античний світ, і настала пітьма середньовіччя аж до епохи Відродження, не врятує ніяк
В Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие).


Вам орендну плату на скільки знизили?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вам орендну плату на скільки знизили?
в 2012м сам себе снизил на 100%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:36

  vitaliian написав:
  Первый написав:Вам орендну плату на скільки знизили?
цитату в студию где я что-то арендую.


" vitaliian написав:


В Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие)."

Я ж надіюсь Ви не спекулянт, і не в мамки під сіською :oops:
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