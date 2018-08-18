jj1981ua написав:

Vlad442 написав: flyman написав: Так що готуємся до нового дна. Так що готуємся до нового дна.

Снова прогноз без цифр - ни о чем. Как мне готовиться к новому дну? Какая будет просадка? К просадке на 5% я готов - живу обычной жизнью и не обращаю внимания. Если просадка будет 30%, тогда нужно выселять арендаторов и выставлять квартиру на быструю продажу с хорошим дисконтом. Процентов 20.



Нужно мне это делать или нет? Снова прогноз без цифр - ни о чем. Как мне готовиться к новому дну? Какая будет просадка? К просадке на 5% я готов - живу обычной жизнью и не обращаю внимания. Если просадка будет 30%, тогда нужно выселять арендаторов и выставлять квартиру на быструю продажу с хорошим дисконтом. Процентов 20.Нужно мне это делать или нет?

ну что за наивное вангование? конечно, никто точно не знает что и на сколько просядет и когда. но вам же не 18 лет? вы уже пережили как минимум 2 кризиса (2008 и 2013) и аналогии напрашиваются - запах как бы уже в воздухе.а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала.а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.для меня вывод прост - падение это вопрос времени и 10% это не падение, а корректировка. мое субъективное мнение - в половину к концу года. ну может к весне 2021.зы: я кстати задумался, а покупать ли вообще недвигу в ближайшие лет 5 - хз что в стране, которая уже почти колония, и в мире творится.зы2: я хорошо помню 90-е. и тогда тоже были люди, которые оч хорошо жили. задача - попасть в эту группу. теперь очередь нашего поколения платить по счетам.