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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4153415441554156

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.

В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).
И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:41

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Вам орендну плату на скільки знизили?
цитату в студию где я что-то арендую.


" vitaliian написав:


В Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие)."

Я ж надіюсь Ви не спекулянт, і не в мамки під сіською :oops:

у вас странная картина мира - плоская, я купил квартиру в 2012м а понял что это ошибка в 2020м. Не продаю потому что не хочу продавать дешево, наверное выставлю +20% к рынку может в течении года небедные соседи купят, поскольку аналогов по качеству в радиусе 1-2 км нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:41

Faceless
Якщо відкриють те, на чому 1981ший заробляв в 2008, і зараз будуть заробляти:-)

просто 1981ший забув, як 500 баксів на лапу просив за погодження кредиту на тачку. Цікаво 1000 це з ними чи без:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:47

  vitaliian написав:у вас странная картина мира - плоская, я купил квартиру в 2012м а понял что это ошибка в 2020м. Не продаю потому что не хочу продавать дешево, наверное выставлю +20% к рынку может в течении года небедные соседи купят, поскольку аналогов по качеству в радиусе 1-2 км нет.


жадность порождает бедность. Подумайте над цим.

також люди пишуть що в Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие).

Навіщо володіти нерухомістю не зрозуміло. мазохізм якийсь. через повідомлення писати що протягом середньострокового періоду нам пісец, і виставляти ціну +20% від теперішніх нереальних бажань.
немає аналогів по качеству зазвичай означає нереальний пздц :shock: чесно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

задачка для школьника

в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH
минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн
минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн
Куда пойдут киевские цены на аренду?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:57

  Faceless написав:
  jj1981ua написав:а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.

В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).
И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.

Десь там, в парельному Всесвіті в Києві Фейслеса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:57

  vitaliian написав:задачка для школьника

в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/


2000 PZU = 13 611 UAH

минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 16390 грн

минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн

Куда пойдут киевские цены на аренду?

Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:00

  Faceless написав:минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет


Фейслес, я вельми хочу жити в "Києві Фейслеса"! Де вхід в це чарівне місто, недосяжне для пересічного! За яким малюнком???!)))

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 чер, 2020 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:00

  vitaliian написав:задачка для школьника

в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH
минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн
минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн
Куда пойдут киевские цены на аренду?


https://grupa.pro/nieruchomosci/mieszkanie-na-wynajem/krakow-ruczaj/217
53 m2
Finanse:
czynsz najmu: 1400 PLN,
opłaty administracyjne 410 PLN,
prąd i gaz wg wskazań licznika
kaucja 1800 PLN
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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