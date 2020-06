Додано: Вів 02 чер, 2020 13:57

Faceless написав: jj1981ua написав: а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.

В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).

доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.

