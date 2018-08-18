Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.
В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже). И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.
Первый написав:Вам орендну плату на скільки знизили?
цитату в студию где я что-то арендую.
" vitaliian написав:
В Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие)."
Я ж надіюсь Ви не спекулянт, і не в мамки під сіською
у вас странная картина мира - плоская, я купил квартиру в 2012м а понял что это ошибка в 2020м. Не продаю потому что не хочу продавать дешево, наверное выставлю +20% к рынку может в течении года небедные соседи купят, поскольку аналогов по качеству в радиусе 1-2 км нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:у вас странная картина мира - плоская, я купил квартиру в 2012м а понял что это ошибка в 2020м. Не продаю потому что не хочу продавать дешево, наверное выставлю +20% к рынку может в течении года небедные соседи купят, поскольку аналогов по качеству в радиусе 1-2 км нет.
жадность порождает бедность. Подумайте над цим.
також люди пишуть що в Украине и без метеорита средневековье, тот кто это понял недвижимость здесь не покупает (разве что для быстрой перепродажи), поскольку к экономическим рискам добавляются социальные (революции, народные республики, смена власти на майдане и прочие).
Навіщо володіти нерухомістю не зрозуміло. мазохізм якийсь. через повідомлення писати що протягом середньострокового періоду нам пісец, і виставляти ціну +20% від теперішніх нереальних бажань. немає аналогів по качеству зазвичай означає нереальний пздц чесно.
в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн Куда пойдут киевские цены на аренду?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.
В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже). И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.
Десь там, в парельному Всесвіті в Києві Фейслеса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH
минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 16390 грн
минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн
Куда пойдут киевские цены на аренду?
Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет
в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн Куда пойдут киевские цены на аренду?
jj1981ua написав:а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.
В 2008 в банке 1000уе зарабатывал условно "вчераший студент", это было совсем немного. Но и они зарабатывали чуть более обычного пересичного (время было такое), потому если уж сравниваете, берите сравнимое. Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже). И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.
Ого, так нормальные доходы у украинцев, у студента в 2008 году 1 куе, у обычного банковского клерка 1 куе в 2020. Какая-то субъективная реальность.
в самом центре Варшавы в Старом городе сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 40 кв.м. Внутри - отдельная кухня, ванная и туалет, две отдельные комнаты, в одной из которых есть балкон. В самом доме на первом этаже имеется магазин, рядом – центральный вокзал, станция метро. Стоимость аренды – 2000 злотых, плюс дополнительно около 400 злотых за коммунальные платежи. https://polsha24.com/statji/semnoe-zhil ... emii-3016/
2000 PZU = 13 611 UAH минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн Куда пойдут киевские цены на аренду?
Ну норм. Нада продавать своє і в Варшаву.
(Чи яка відповідь на задачку, а то Я вийшов із шкільного віку?)