jj1981ua написав:

а самое главное - можно исписать весь форум причинами за и против падения или роста, но цены всегда пляшут от доходов. доходы людей в 2000-2008 росли в разы (не так важны причины) - и недвига взлетала. а посмотрите сейчас - да, продаваны и арендодатели держат цены, а что с доходами у людей? для сравнения - в 2008 я в банке работал и зп в 1000 уе - это было не оч много (большинство в киеве столько легко рубили - и я не о топах, а об обычных людях - 8т грн - для шевелящегося нормальная зп), а сейчас сколько пересичных рубит 26т? и если их так много то чего последние годы миллионы уехали в польшу на такие же зп? тут массово нет таких зп уже и не предвидится.