Додано: Вів 02 чер, 2020 14:07

Faceless написав: Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет

Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.