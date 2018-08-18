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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:07
Faceless написав:
Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет
Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:16
Faceless написав:
"навіщо". Якщо вам просто аж чухається придбати якусь житлову нерухомість під оренду - одна справа.
Раніше - дуже чухалось, а тепер 60-70% - чухається.
Faceless написав:
Якщо ви хочете зберегти заощадження, чи навіть заробити - геть інша, і тут вже великі сумніви,
Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні.
flyman написав:
1й раз, що внеси більший початковий внесок
Зовсім не цікавий варіан.
flyman написав:
2й раз, ще добавив, що якщо віриш в іпотеки та дорожай, то дєрзай
Так, і в маленьке зростання цін за 2-3р. - також вірю.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:18
Vlad442 написав:
Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени. Остальных рано или поздно постригут.
эти сказки про "благо" оставьте наивным.
вы тут наживаетесь лишь и исключительно по причине слабого государства.
которое не в состоянии (і) мониторить происхождение вашего капитала, закапываемого в бетон, (іі) собирать с вас адекватные налоги от ренты.
если бы вы попали в конкурентное регулируемое поле, то от вашего "бизнеса" остались бы перья. на уровне доходности валютного депозита среднего говнобанка.
вот и весь бизнес великих бизнесменов.
зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию.
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Вів 02 чер, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:18
Долярчик написав:
Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні.
верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит?
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vitaliian
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:26
vitaliian написав: Faceless написав:
Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет
Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.
Виталий, не могу понять, ну ведь вывод очевиден и что делать - понятно. Сливать хату за сколько дадут и ехать в Польшу. Зачем вы других агитируете, а сами не едете? Зачем создаете конкуренцию между украинцами на чужини?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:28
vitaliian написав:
2000 PZU = 13 611 UAH
минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых или 17678 грн
минимальная зарплата в Украине с 1 октября 2020 планируется 5359 грн
Куда пойдут киевские цены на аренду?
Тоесть в Польше сдают дешевле минималки, в Украине дороже минималки.
Это не смущает ниразу?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:30
vitaliian
А скільки той хрющ у Варшаві коштує що його за 500 Євро здають? Мабуть трошки побільше такого ж десь біля КПІ чи НЛ, і так разів утричі?
А в нас той хрющ по вашому повинен йти на рівень один Ксіомі, тай то не то новий за метр, навіть не XR айпон?
А новобудова така як у Єйра, Прохожого, інших, де дві кімнати понад сто метрів, за скільки здають, теж за +-22-24000кргн=3500зл як і у Київі?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:32
airmax78 написав:
Сливать хату за сколько дадут и ехать в Польшу
1. не проецируйте, это ваш вывод а не мой. 2. как раз перебираю все варианты, делюсь своими мыслями и читаю ваши. Вас же не заставляют со мной соглашаться. 3. эмоции а-ля "киевский бетон вечная ценность к которой все мечтают быть причастны" - глупые аргументы. 4. Заметьте я вас обратно в Одессу не посылаю, это ваше личное дело, прошу и за меня не решать куда мне ехать, Польша один из вариантов 5. не опускайтесь до уровня "сам дурак", критикуйте по сути.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 14:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:34
vitaliian написав: airmax78 написав:
Сливать хату за сколько дадут и ехать в Польшу
1. не проецируйте, это ваш вывод а не мой.
это вывод первого. а он подсвистывает, как обычно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:40
Щось я давно не слідкував за цим ... А що - тотожність "100 оренд = 1 вартість" не працює взагалі ?
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