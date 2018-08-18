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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4156415741584159>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:44

  Natt написав:
  Serg-ik написав:По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере.
Не жалеете, что не купили?

нисколько
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:А скільки той хрющ у Варшаві коштує що його за 500 Євро здають? Мабуть трошки побільше такого ж десь біля КПІ чи НЛ, і так разів утричі?
это говорит что рентабельность арендного бизнеса в Киеве неоправдано высокая для той добавленной стоимости которую генерирует наша экономика. Кстати ещё один аргумент задуматься о будущем кржн
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Тоесть в Польше сдают дешевле минималки, в Украине дороже минималки.
Это не смущает ниразу?
уже писал выше, давайте сравнивать сколько м2 арендует полицейский или учитель в Киеве и Варшаве. Думаете результаты будут в пользу Киева?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:53

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Сливать хату за сколько дадут и ехать в Польшу
1. не проецируйте, это ваш вывод а не мой. 2. как раз перебираю все варианты, делюсь своими мыслями и читаю ваши. Вас же не заставляют со мной соглашаться. 3. эмоции а-ля "киевский бетон вечная ценность к которой все мечтают быть причастны" - глупые аргументы. 4. Заметьте я вас обратно в Одессу не посылаю, это ваше личное дело, прошу и за меня не решать куда мне ехать, Польша один из вариантов 5. не опускайтесь до уровня "сам дурак", критикуйте по сути.

Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.
Что вам мешает? Или вы не до конца верите в собственные выводы и прогнозы?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:58

  Faceless написав:Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).
И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.


Дели свои циферки левые минимум на 2.
Зарплата менеджера в отделении банков 7000-9000 грн. В привате 9000-10000. Еще учти что это ставка, а не на руки )))
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 02 чер, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.
Что вам мешает?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.

  airmax78 написав:Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет.
я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 15:22, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:03

  Yuri_T написав:..
зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию.

по разному все тихарятся - у кого на что ума и бабла хватает.
кому и 30 ФОПов при одной ТОВке достаточно, других и венчурные инвестиционные фонды не спасут. Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ого, так нормальные доходы у украинцев, у студента в 2008 году 1 куе, у обычного банковского клерка 1 куе в 2020. Какая-то субъективная реальность.

И здесь же надо вспомнить:
"Недвига покупается не с зарплаты, а со сбережений..."
кто как это поймёт в контексте "было-стало" -личное дело каждого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От цікаво - як ви рахуєте ... Ринок оренди взагалі невідомо якого об"єму . Якщо про комерційну нерухомість все більш-менш ясно , то з житловою - таємниця ... От скільки в Києві житла здається ? Хоча б з точністю +- пополам ? А у Варшаві ? У нас говорять про орендарів - від 2 % до 20 % - і що це за "точність" - навіть для оцінки неможна нічого сказати ...
В Києві під 1100000 квартир . Скільки з них здається ? 200 000 ? Не вірю ...
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:28

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет
Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.

И вы хотите сказать что не манипулируете? У вас или бюджетники/кондукторы или чиновник-коррупционер?
В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе. Это достаточно большая прослойка, при этом не относящаяся к бюджетникам/водилам/кондукторам, равно как и к чинушам-коррупционерам. Оценим для них арендную нагрузку: выходит примерно от 20 до 40% дохода (для этой категории, и если не считать на домохозяйство). Если считать на домохозяйство, то даже если сделать скидку, что второй член семьи может зарабатывать поменьше, даже если вполовину, то получаем нагрузку 12-25% на домохозяйство.
При этом далеко не всегда подобные специалисты могут найти работу в Польше по профилю. Даже если один из семьи получит оффер по профилю, совсем не факт, что второй сможет найти что-то, а тем более по специальности. Попробуйте рассмотреть с этой точки зрения, что их ожидает с доходами и арендой в условной Варшаве. Говорите, в 2-3 раза меньше аренда/зарплата? Если тут работали двое и для них это было, к примеру, 25%, то там, при аренде 2000 злотых, по вашему они могут рассчитывать на 8-13%, соответственно валовый доход в 15-25 тысяч злотых? Серьезно? А особенно если жить придется с доходов одного а второму члену семьи похоронить все свои профессиональные амбиции?
Ок, с домохозяйством скажете не показатель. Возьмите ту же цифру для одного. Тот, кто тут зарабатывал, пусть 1куе, и отдавал 40% за аренду, по вашему, в Варшаве может рассчитывать на 10-15 тыс злотых (тогда его арендная нагрузка будет в 2-3 раза ниже, при аренде чего-либо за 2000 злотых)? Не факт, если очень мягко высказаться. Гастарбайтерами ехать таким людям нет ни малейшего смысла. Смысл появляется, если человек переезжает с хорошим оффером, который дает либо кратный прирост по доходам (особенно если есть семья), и/или очень хорошие перспективы. В остальном - те, кто в целом неплохо зарабатывают здесь, если будут рассматривать условную Варшаву, то совсем не по критерию соотношения аренды к доходам. Особенно, если речь о паре, в которой оба - хорошие специалисты с хорошим заработком.
Не нравится выбранная категория - возьмите сегмент доходов ниже на 25%, и все равно получается, что экономический смысл - около нуля, и даже этому сегменту валить в гастарбайтеры разнорабочим нет резона.
Ну а если брать нижний сегмент, что вы привели - бюджетники, водилы, кондукторы... Ну, во-первых, подобная категория - как правило, либо местная, либо катается из области - опять-таки, из своего. Аренда им не по карману. Свалить в Поляндию они могут только гастриками, и вряд ли это будет Варшава. И оплата гастарбайтерам меньше официальной минималки - тоже типичное явление, за одни и те же работы полякам платят лучше.
Потому, в свете вышенаписанного, что именно должно толкать аренду гостинки на Трое в 2000 грн, совершенно непонятно. У нас не первый кризис, но ни в 2009, ни в 2014 аренда в гривне в 2х раз не наблюдалось, почему должно наблюдаться сейчас?
Faceless
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