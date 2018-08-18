нисколько
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:44
нисколько
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это говорит что рентабельность арендного бизнеса в Киеве неоправдано высокая для той добавленной стоимости которую генерирует наша экономика. Кстати ещё один аргумент задуматься о будущем кржн
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:53
Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.
Что вам мешает? Или вы не до конца верите в собственные выводы и прогнозы?
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:58
Дели свои циферки левые минимум на 2.
Зарплата менеджера в отделении банков 7000-9000 грн. В привате 9000-10000. Еще учти что это ставка, а не на руки )))
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 02 чер, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.
я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 15:22, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:03
по разному все тихарятся - у кого на что ума и бабла хватает.
кому и 30 ФОПов при одной ТОВке достаточно, других и венчурные инвестиционные фонды не спасут. Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И здесь же надо вспомнить:
"Недвига покупается не с зарплаты, а со сбережений..."
кто как это поймёт в контексте "было-стало" -личное дело каждого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От цікаво - як ви рахуєте ... Ринок оренди взагалі невідомо якого об"єму . Якщо про комерційну нерухомість все більш-менш ясно , то з житловою - таємниця ... От скільки в Києві житла здається ? Хоча б з точністю +- пополам ? А у Варшаві ? У нас говорять про орендарів - від 2 % до 20 % - і що це за "точність" - навіть для оцінки неможна нічого сказати ...
В Києві під 1100000 квартир . Скільки з них здається ? 200 000 ? Не вірю ...
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:28
И вы хотите сказать что не манипулируете? У вас или бюджетники/кондукторы или чиновник-коррупционер?
В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе. Это достаточно большая прослойка, при этом не относящаяся к бюджетникам/водилам/кондукторам, равно как и к чинушам-коррупционерам. Оценим для них арендную нагрузку: выходит примерно от 20 до 40% дохода (для этой категории, и если не считать на домохозяйство). Если считать на домохозяйство, то даже если сделать скидку, что второй член семьи может зарабатывать поменьше, даже если вполовину, то получаем нагрузку 12-25% на домохозяйство.
При этом далеко не всегда подобные специалисты могут найти работу в Польше по профилю. Даже если один из семьи получит оффер по профилю, совсем не факт, что второй сможет найти что-то, а тем более по специальности. Попробуйте рассмотреть с этой точки зрения, что их ожидает с доходами и арендой в условной Варшаве. Говорите, в 2-3 раза меньше аренда/зарплата? Если тут работали двое и для них это было, к примеру, 25%, то там, при аренде 2000 злотых, по вашему они могут рассчитывать на 8-13%, соответственно валовый доход в 15-25 тысяч злотых? Серьезно? А особенно если жить придется с доходов одного а второму члену семьи похоронить все свои профессиональные амбиции?
Ок, с домохозяйством скажете не показатель. Возьмите ту же цифру для одного. Тот, кто тут зарабатывал, пусть 1куе, и отдавал 40% за аренду, по вашему, в Варшаве может рассчитывать на 10-15 тыс злотых (тогда его арендная нагрузка будет в 2-3 раза ниже, при аренде чего-либо за 2000 злотых)? Не факт, если очень мягко высказаться. Гастарбайтерами ехать таким людям нет ни малейшего смысла. Смысл появляется, если человек переезжает с хорошим оффером, который дает либо кратный прирост по доходам (особенно если есть семья), и/или очень хорошие перспективы. В остальном - те, кто в целом неплохо зарабатывают здесь, если будут рассматривать условную Варшаву, то совсем не по критерию соотношения аренды к доходам. Особенно, если речь о паре, в которой оба - хорошие специалисты с хорошим заработком.
Не нравится выбранная категория - возьмите сегмент доходов ниже на 25%, и все равно получается, что экономический смысл - около нуля, и даже этому сегменту валить в гастарбайтеры разнорабочим нет резона.
Ну а если брать нижний сегмент, что вы привели - бюджетники, водилы, кондукторы... Ну, во-первых, подобная категория - как правило, либо местная, либо катается из области - опять-таки, из своего. Аренда им не по карману. Свалить в Поляндию они могут только гастриками, и вряд ли это будет Варшава. И оплата гастарбайтерам меньше официальной минималки - тоже типичное явление, за одни и те же работы полякам платят лучше.
Потому, в свете вышенаписанного, что именно должно толкать аренду гостинки на Трое в 2000 грн, совершенно непонятно. У нас не первый кризис, но ни в 2009, ни в 2014 аренда в гривне в 2х раз не наблюдалось, почему должно наблюдаться сейчас?
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