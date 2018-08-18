Додано: Вів 02 чер, 2020 15:28

vitaliian написав: Faceless написав: Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет Только не прикидывайтесь, будто не знаете, что у нас минЗП - это просто циферка для расчета базовых бюджетных показателей, и в Киеве к доходам отношения вообще не имеет Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс. Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.

И вы хотите сказать что не манипулируете? У вас или бюджетники/кондукторы или чиновник-коррупционер?В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе. Это достаточно большая прослойка, при этом не относящаяся к бюджетникам/водилам/кондукторам, равно как и к чинушам-коррупционерам. Оценим для них арендную нагрузку: выходит примерно от 20 до 40% дохода (для этой категории, и если не считать на домохозяйство). Если считать на домохозяйство, то даже если сделать скидку, что второй член семьи может зарабатывать поменьше, даже если вполовину, то получаем нагрузку 12-25% на домохозяйство.При этом далеко не всегда подобные специалисты могут найти работу в Польше по профилю. Даже если один из семьи получит оффер по профилю, совсем не факт, что второй сможет найти что-то, а тем более по специальности. Попробуйте рассмотреть с этой точки зрения, что их ожидает с доходами и арендой в условной Варшаве. Говорите, в 2-3 раза меньше аренда/зарплата? Если тут работали двое и для них это было, к примеру, 25%, то там, при аренде 2000 злотых, по вашему они могут рассчитывать на 8-13%, соответственно валовый доход в 15-25 тысяч злотых? Серьезно? А особенно если жить придется с доходов одного а второму члену семьи похоронить все свои профессиональные амбиции?Ок, с домохозяйством скажете не показатель. Возьмите ту же цифру для одного. Тот, кто тут зарабатывал, пусть 1куе, и отдавал 40% за аренду, по вашему, в Варшаве может рассчитывать на 10-15 тыс злотых (тогда его арендная нагрузка будет в 2-3 раза ниже, при аренде чего-либо за 2000 злотых)? Не факт, если очень мягко высказаться. Гастарбайтерами ехать таким людям нет ни малейшего смысла. Смысл появляется, если человек переезжает с хорошим оффером, который дает либо кратный прирост по доходам (особенно если есть семья), и/или очень хорошие перспективы. В остальном - те, кто в целом неплохо зарабатывают здесь, если будут рассматривать условную Варшаву, то совсем не по критерию соотношения аренды к доходам. Особенно, если речь о паре, в которой оба - хорошие специалисты с хорошим заработком.Не нравится выбранная категория - возьмите сегмент доходов ниже на 25%, и все равно получается, что экономический смысл - около нуля, и даже этому сегменту валить в гастарбайтеры разнорабочим нет резона.Ну а если брать нижний сегмент, что вы привели - бюджетники, водилы, кондукторы... Ну, во-первых, подобная категория - как правило, либо местная, либо катается из области - опять-таки, из своего. Аренда им не по карману. Свалить в Поляндию они могут только гастриками, и вряд ли это будет Варшава. И оплата гастарбайтерам меньше официальной минималки - тоже типичное явление, за одни и те же работы полякам платят лучше.Потому, в свете вышенаписанного, что именно должно толкать аренду гостинки на Трое в 2000 грн, совершенно непонятно. У нас не первый кризис, но ни в 2009, ни в 2014 аренда в гривне в 2х раз не наблюдалось, почему должно наблюдаться сейчас?