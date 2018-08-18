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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4156415741584159

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:29

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні.
верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит?

Думаю, що на рівні депозиту - але в бетоні надійніше, ніж в банку!
Ну і ще як диверсифікація.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32

  Serg-ik написав:Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные АО АКБ "Аркада" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели (с учетом экспертной корректировки): данные баланса банка, отчета о прибылях и убытках подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада"".

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... at-369108/

Аркада дёшево продавала? Значит будет дорожать

Аркада продавала не дешево, і як мінімум із накруткою за близькість жк до метро, в 2015-2017 роках були дешевші пропозиції з тих же панелей дбк/ззбк, але з гіршими локаціями при тій же собівартості будівництва.
Паліводу зараз ставлять перед фактом, що під Евріку він знає в яку банку сало переховав, а Патріотіка залежна від ділянки на озерах, там буде політичне вирішення конфлікту.
Аркаду намагалися з 2018 року нагнути по всіх фронтах, Палівода канєшнА муDло, що втягнув інвесторів Евріки, але такий у нас дикий капіталізм, коли деякі забудовники через представників влади використовують ричаги, щоб перенаправити в свої закрома декілька мільярдів грн.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Можете объяснить, почему после рекордных объемов сдачи в несколько последних лет - рынок не завалился? Почему, если каждый год сдаётся нового жилья сотни тысяч квадратов, пару сотен вдруг должны его завалить?

любая чаша может быть наполнена до краёв, даже выше края, а потом 1 капля-и проливается.
в США придушили 1 человека....а как теперь пролилось?

в любом процессе может быть такое. Ведь не все продажи ради денег, многие ради обмена. Цена обмена не важна, важно наличие денег на доплату.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:34

  xio13 написав:
  Faceless написав:Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).
И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.


Дели свои циферки левые минимум на 2.
Зарплата менеджера в отделении банков 7000-9000 грн. В привате 9000-10000. Еще учти что это ставка, а не на руки )))

Во-первых, для невнимательных, там написано - в ГО.
Во-вторых, дело пары минут - открыть вакансии, и тот же Приват даже в опе мира предлагает 13к грн обычному специалисту в отделении, меньше только операторам КЦ или кассирам в той же опе мира. В Киеве же даже рядовой специалист в отделение на зарплату кассира АТБ не пойдет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38

  Faceless написав:В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе
Ключове слово "може". Може, заробить 1 куй/міс, а може, й півкуя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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