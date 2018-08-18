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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415741584159416041614162>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 76
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
32%
24
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:29

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні.
верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит?

Думаю, що на рівні депозиту - але в бетоні надійніше, ніж в банку!
Ну і ще як диверсифікація.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32

  Serg-ik написав:Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные АО АКБ "Аркада" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели (с учетом экспертной корректировки): данные баланса банка, отчета о прибылях и убытках подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада"".

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... at-369108/

Аркада дёшево продавала? Значит будет дорожать

Аркада продавала не дешево, і як мінімум із накруткою за близькість жк до метро, в 2015-2017 роках були дешевші пропозиції з тих же панелей дбк/ззбк, але з гіршими локаціями при тій же собівартості будівництва.
Паліводу зараз ставлять перед фактом, що під Евріку він знає в яку банку сало переховав, а Патріотіка залежна від ділянки на озерах, там буде політичне вирішення конфлікту.
Аркаду намагалися з 2018 року нагнути по всіх фронтах, Палівода канєшнА муDло, що втягнув інвесторів Евріки, але такий у нас дикий капіталізм, коли деякі забудовники через представників влади використовують ричаги, щоб перенаправити в свої закрома декілька мільярдів грн., а жертва бере в заручники своїх інвесторів
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 02 чер, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Можете объяснить, почему после рекордных объемов сдачи в несколько последних лет - рынок не завалился? Почему, если каждый год сдаётся нового жилья сотни тысяч квадратов, пару сотен вдруг должны его завалить?

любая чаша может быть наполнена до краёв, даже выше края, а потом 1 капля-и проливается.
в США придушили 1 человека....а как теперь пролилось?

в любом процессе может быть такое. Ведь не все продажи ради денег, многие ради обмена. Цена обмена не важна, важно наличие денег на доплату.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:34

  xio13 написав:
  Faceless написав:Брали за пример банки - сейчас для банков 26кгрн - это конечно не для начинающих спецов, но вполне себе средняя ЗП для неруководящей позиции в ГО (в отделениях вероятно чуть пониже).
И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.


Дели свои циферки левые минимум на 2.
Зарплата менеджера в отделении банков 7000-9000 грн. В привате 9000-10000. Еще учти что это ставка, а не на руки )))

Во-первых, для невнимательных, там написано - в ГО.
Во-вторых, дело пары минут - открыть вакансии, и тот же Приват даже в опе мира предлагает 13к грн обычному специалисту в отделении, меньше только операторам КЦ или кассирам в той же опе мира. В Киеве же даже рядовой специалист в отделение на зарплату кассира АТБ не пойдет
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38

  Faceless написав:В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе
Ключове слово "може". Може, заробить 1 куй/міс, а може, й півкуя. Цілий куй - це вже щось. А півкуя - то інвалід)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:41

  Puente написав:Щось я давно не слідкував за цим ... А що - тотожність "100 оренд = 1 вартість" не працює взагалі ?

Так, це "правило" не працює. І ніколи не працювало, до речі.
Ціна однієї квартири всюди і завжди була в межах 150-250 оренд.
Його видумали "обвалішки". Чи не Захар_ з своєю звіздобратією.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе. Это достаточно большая прослойка


вы в статистику верите?
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv/?advs=1
всего 13164 вакансии
Киев за 30 дней

из них от 20к
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv/?advs=1&salaryfrom=7
3239 вакансий
Киев за 30 дней

это 24% от общего количества вакансий.
Скажите что больше 76% и 24% ?

Я не призывал никого валить в Польшу на работу, я обосновывал почему арендной плате в Киеве падать минимум в 2 раза в гривне даже без учета коронакризиса. Об этом шла речь на примере Польши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:43

  Vlad442 написав:Создается панический фон. Люди не хотят покупать машины, собираемость налогов падает. При этом не делается никаких осознанных выводов, кроме расплывчатого "цены когда-нибудь, на сколько-нибудь упадут", "те, кто не продал сейчас позавидует тем, кто продал вчера".


Вы мне льстите, я не создаю панический фон. Объективно, кто я, а кто аналитики Bank of America, в 3-й раз за 2 месяца ухудшающие прогноз падения ВВП Украины?

BofA ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г. до 6,8%
https://interfax.com.ua/news/economic/666199.html

С остальной оперативной статистикой, влияющей на КРЖН, то же самое - не я ньюсмейкер!

Не нравятся вам какие-то данные, считаете их нерелевантными - игнорируйте при принятии решений. Но не поощряйте других играть вслепую!

Вчерашняя статья о мошенничестве хоть и из другой оперы, но хорошо раскрывает последствия легкомысленного подхода к крупным денежным решениям.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:44

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Можете объяснить, почему после рекордных объемов сдачи в несколько последних лет - рынок не завалился? Почему, если каждый год сдаётся нового жилья сотни тысяч квадратов, пару сотен вдруг должны его завалить?

любая чаша может быть наполнена до краёв, даже выше края, а потом 1 капля-и проливается.
в США придушили 1 человека....а как теперь пролилось?

в любом процессе может быть такое. Ведь не все продажи ради денег, многие ради обмена. Цена обмена не важна, важно наличие денег на доплату.

То есть мы видим, что с 2010 по 2019 ежегодно сдавали более, чем по 1 млн м2, от 1,012 в 2010 до 1,734 млн м2 в 2017, более миллиона и в 2018. и в 2019 и вероятно и в этом году. Но почему-то пару сотен тыс метров (в каком году?) окажутся критичными.
США тут вообще никаким боком.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:54

  sequence написав:
  Yuri_T написав:..
зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию.

по разному все тихарятся - у кого на что ума и бабла хватает.
кому и 30 ФОПов при одной ТОВке достаточно, других и венчурные инвестиционные фонды не спасут. Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.

консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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