Додано: Вів 02 чер, 2020 15:54

sequence написав: Yuri_T написав: ..

зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию. ..зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию.

по разному все тихарятся - у кого на что ума и бабла хватает.

кому и 30 ФОПов при одной ТОВке достаточно, других и венчурные инвестиционные фонды не спасут. Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им. по разному все тихарятся - у кого на что ума и бабла хватает.кому и 30 ФОПов при одной ТОВке достаточно, других и венчурные инвестиционные фонды не спасут. Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.

консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/