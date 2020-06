Додано: Вів 02 чер, 2020 15:57

Долярчик написав: vitaliian написав: Долярчик написав: Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні. Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні. верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит? верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит?

Думаю, що на рівні депозиту - але в бетоні надійніше, ніж в банку!

Ну і ще як диверсифікація. Думаю, що на рівні депозиту - але в бетоні надійніше, ніж в банку!Ну і ще як диверсифікація.

Якщо в тебе вже є бетон, то надійніше.

А якщо ти виходиш із катлєткою Фраклінів чи Грантів на покупку бетону, то багато шансів вльоту. Якщо в тебе вже є бетон, то надійніше.А якщо ти виходиш із катлєткою Фраклінів чи Грантів на покупку бетону, то багато шансів вльоту.

Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 чер, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/