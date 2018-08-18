Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
это 24% от общего количества вакансий. Скажите что больше 76% и 24% ?
Я не призывал никого валить в Польшу на работу, я обосновывал почему арендной плате в Киеве падать минимум в 2 раза даже без учета коронакризиса.
Статистика не религия, что б нее верить. А сайты по поиску работы - даже на полноценную статистику не тянут. Примерно в половине объявлений ЗП не указана вообще (можете проверить сами по своим же ссылкам). В подавляющем большинстве (более 90%) вакансий для грамотных специалистов с хорошими зарплатами их не указывают в принципе - зарплата всегда договорная. И чего тогда стоит ваш расчет в 24%? Да вообще ничего. Это как с местными теоретиками, которые РН видят по объявам на ОЛХ. Как начнешь что-то реально искать - оказывается, все не так лучезарно. То же и с рынком труда. Стоит только открыть вакансию, и сразу хорошо видно, как много желающих на ЗП до 20 000 грн, и что за кадры приходят
Faceless написав:То есть мы видим, что с 2010 по 2019 ежегодно сдавали более, чем по 1 млн м2, от 1,012 в 2010 до 1,734 млн м2 в 2017, более миллиона и в 2018. и в 2019 и вероятно и в этом году. Но почему-то пару сотен тыс метров (в каком году?) окажутся критичными.
когда нет баланса критичным для всей конструкции является не последний кирпичик перед разрушением, а само отсутствие баланса.
Faceless написав:И чего тогда стоит ваш расчет в 24%? Да вообще ничего.
я не возражаю, давайте смотреть вашу статистику. Есть например статистика по фонду гарантирования
flyman написав:.. консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується
это вопрос из серии "яйцо или курица". Очевидно, что наполняемость бюджета зависит от налогов, собираемых, в т.ч. с граждан. Граждане активно сопротивляются, например, большая часть флэтлордов нэ в захвати от уплаты налога с аренды. То, куда идут налоги или как их разворовывают - вопрос третий. Если этих доходов у государства не появится, то и разворовывать нечего, так же как и использовать по делу. Доля теневой экономики чокнутая, и единственный проверенный путь контроля - контроль расходов. Это главное и до этого пока руки не дошли, хотя финмониторинг понемногу ужесточают. Пэрэсичный горе бызнэсмэн запэрэчуе - мол, начните с себя. Колесо генотьбы
Faceless написав:То есть мы видим, что с 2010 по 2019 ежегодно сдавали более, чем по 1 млн м2, от 1,012 в 2010 до 1,734 млн м2 в 2017, более миллиона и в 2018. и в 2019 и вероятно и в этом году. Но почему-то пару сотен тыс метров (в каком году?) окажутся критичными.
когда нет баланса критичным для всей конструкции является не последний кирпичик перед разрушением, а само отсутствие баланса.
Ок, а не могли бы вы указать, что именно вам указывает на дисбаланс, собственно, дисбаланс чего именно вы имеете ввиду? Слишком много строят много лет и при этом все равно слишком дорого? Но дороговизна - вещь относительная. И если дисбаланс, по вашему, продолжается много лет - что именно мешало его выровнять? РН - достаточно свободный рынок. Любой может хоть сегодня же выставить свою квартиру за 2000 грн в мес. Или продать "патриста".
flyman написав:.. консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується
это вопрос из серии "яйцо или курица". Очевидно, что наполняемость бюджета зависит от налогов, собираемых, в т.ч. с граждан. Граждане активно сопротивляются, например, большая часть флэтлордов нэ в захвати от уплаты налога с аренды. То, куда идут налоги или как их разворовывают - вопрос третий. Если этих доходов у государства не появится, то и разворовывать нечего, так же как и использовать по делу. Доля теневой экономики чокнутая, и единственный проверенный путь контроля - контроль расходов. Это главное и до этого пока руки не дошли, хотя финмониторинг понемногу ужесточают. Пэрэсичный горе бызнэсмэн запэрэчуе - мол, начните с себя. Колесо генотьбы
Спочатку заварюють в бочці дзюри, а потім її наповнюють рідиною. Так і бюджет в нормальних країнах.
А в тебе виходить без різниці, тре заповнювати протікаючий бюджет, тому що "курка і яйце"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/