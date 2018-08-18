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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41584159416041614162>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 76
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
32%
24
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:57

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Схиляюсь до думки, що просто хочу зберегти в бетоні.
верите в крах доллара или в то что бетон принесет больше денег в твёрдых валютах, чем депозит?

Думаю, що на рівні депозиту - але в бетоні надійніше, ніж в банку!
Ну і ще як диверсифікація.

Якщо в тебе вже є бетон, то надійніше.
А якщо ти виходиш із катлєткою Фраклінів чи Грантів на покупку бетону, то багато шансів вльоту.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 чер, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:58

  vitaliian написав:
  Faceless написав:В Киеве специалист с прямыми руками и/или головой вполне может зарабатывать от 1куе. Это достаточно большая прослойка


вы в статистику верите?
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv/?advs=1
всего 13164 вакансии
Киев за 30 дней

из них от 20к
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv/?advs=1&salaryfrom=7
3239 вакансий
Киев за 30 дней

это 24% от общего количества вакансий.
Скажите что больше 76% и 24% ?

Я не призывал никого валить в Польшу на работу, я обосновывал почему арендной плате в Киеве падать минимум в 2 раза даже без учета коронакризиса.

Статистика не религия, что б нее верить. А сайты по поиску работы - даже на полноценную статистику не тянут. Примерно в половине объявлений ЗП не указана вообще (можете проверить сами по своим же ссылкам). В подавляющем большинстве (более 90%) вакансий для грамотных специалистов с хорошими зарплатами их не указывают в принципе - зарплата всегда договорная. И чего тогда стоит ваш расчет в 24%? Да вообще ничего.
Это как с местными теоретиками, которые РН видят по объявам на ОЛХ. Как начнешь что-то реально искать - оказывается, все не так лучезарно. То же и с рынком труда. Стоит только открыть вакансию, и сразу хорошо видно, как много желающих на ЗП до 20 000 грн, и что за кадры приходят
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:00

  Frant написав:
  Puente написав:Щось я давно не слідкував за цим ... А що - тотожність "100 оренд = 1 вартість" не працює взагалі ?

Так, це "правило" не працює. І ніколи не працювало, до речі.
Ціна однієї квартири всюди і завжди була в межах 150-250 оренд.
Його видумали "обвалішки". Чи не Захар_ з своєю звіздобратією.

Правило 100 оренд було для того, щоб маючи достатньо лаве вибрати: купувати чи орендувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:То есть мы видим, что с 2010 по 2019 ежегодно сдавали более, чем по 1 млн м2, от 1,012 в 2010 до 1,734 млн м2 в 2017, более миллиона и в 2018. и в 2019 и вероятно и в этом году. Но почему-то пару сотен тыс метров (в каком году?) окажутся критичными.
когда нет баланса критичным для всей конструкции является не последний кирпичик перед разрушением, а само отсутствие баланса.
  Faceless написав:И чего тогда стоит ваш расчет в 24%? Да вообще ничего.

я не возражаю, давайте смотреть вашу статистику. Есть например статистика по фонду гарантирования

http://www.fg.gov.ua/statystyka

Если в Киеве критически много зарабатывает 20+ тыс грн, где эти деньги? В банках их нет.

Розмір вкладу, грн.від 200 000 до 500 000 грн.
Кількість вкладників 366 тис. осіб
НА ВСЮ УКРАИНУ!


Розмір вкладу, грн.від 500 000 грн.
Кількість вкладників 117 тис. осіб
НА ВСЮ УКРАИНУ!

Это не только депозиты, а и зарплатные счета тоже.
Даже для 3-миллионного Киева 366тыс вкладчиков 200+ это мизир, учитывая что какой то % от зарплаты откладывается на крупную покупку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 16:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:06

  flyman написав:..
консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується

это вопрос из серии "яйцо или курица". Очевидно, что наполняемость бюджета зависит от налогов, собираемых, в т.ч. с граждан. Граждане активно сопротивляются, например, большая часть флэтлордов нэ в захвати от уплаты налога с аренды.
То, куда идут налоги или как их разворовывают - вопрос третий. Если этих доходов у государства не появится, то и разворовывать нечего, так же как и использовать по делу. Доля теневой экономики чокнутая, и единственный проверенный путь контроля - контроль расходов. Это главное и до этого пока руки не дошли, хотя финмониторинг понемногу ужесточают. Пэрэсичный горе бызнэсмэн запэрэчуе - мол, начните с себя. Колесо генотьбы
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

  vitaliian написав:
  Faceless написав:То есть мы видим, что с 2010 по 2019 ежегодно сдавали более, чем по 1 млн м2, от 1,012 в 2010 до 1,734 млн м2 в 2017, более миллиона и в 2018. и в 2019 и вероятно и в этом году. Но почему-то пару сотен тыс метров (в каком году?) окажутся критичными.
когда нет баланса критичным для всей конструкции является не последний кирпичик перед разрушением, а само отсутствие баланса.

Ок, а не могли бы вы указать, что именно вам указывает на дисбаланс, собственно, дисбаланс чего именно вы имеете ввиду? Слишком много строят много лет и при этом все равно слишком дорого? Но дороговизна - вещь относительная. И если дисбаланс, по вашему, продолжается много лет - что именно мешало его выровнять? РН - достаточно свободный рынок. Любой может хоть сегодня же выставить свою квартиру за 2000 грн в мес. Или продать "патриста".
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

  Faceless написав:И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.


Покупательная способность зарплат снизилась вдвое.

Например, в 2008-м проезд в киевском метро стоил 10 центов, а сегодня - 25.
Стоимость отопления м2 - 95 центов, а сегодня - 140.
Стоимость кг социального хлеба - 50 центов, а сегодня - 110.

За последние 6 лет в ходе т.н. реформ Украина приблизилась по стоимости жизни в странам Восточной Европы, входящим в ЕС. А по зарплатам - едва догнала 2013-й и сейчас снова идет на коррекцию...
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:10

  zРадио написав:
  Faceless написав:И если уж вы хотите брать корреляцию цен и ЗП, так цены с 2008 и так сложились более, чем вдвое номинально, доходы пересичного же снизились в итоге не так сильно.


Покупательная способность зарплат снизилась вдвое.

Например, в 2008-м проезд в киевском метро стоил 10 центов, а сегодня - 25.
Стоимость отопления м2 - 95 центов, а сегодня - 140.
Стоимоть кг хлеба - 50 центов, а сегодня - 110.

За последние 6 лет в ходе т.н. реформ Украина приблизилась по стоимости жизни в странам Восточной Европы, входящим в ЕС. А по зарплатам - едва догнала 2013-й и сейчас снова идет на коррекцию...

Ну допустим вдвое. Цены на недвижимость (в среднем) упали более, чем вдвое. Какой тогда аргумент еще большего падения цен (еще более чем на 10%) в этом году?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:11

  Faceless написав:Ну допустим вдвое. Цены на недвижимость (в среднем) упали более, чем вдвое. Какой тогда аргумент еще большего падения цен (еще более чем на 10%) в этом году?


Потому что зарплаты пошли в минус (даже номинальные), и безработица растет
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:18

  sequence написав:
  flyman написав:..
консенсуса нема, так як держава тепер лізе в твою кишеню, не пропонуючи нічого з того що очікується

это вопрос из серии "яйцо или курица". Очевидно, что наполняемость бюджета зависит от налогов, собираемых, в т.ч. с граждан. Граждане активно сопротивляются, например, большая часть флэтлордов нэ в захвати от уплаты налога с аренды.
То, куда идут налоги или как их разворовывают - вопрос третий. Если этих доходов у государства не появится, то и разворовывать нечего, так же как и использовать по делу. Доля теневой экономики чокнутая, и единственный проверенный путь контроля - контроль расходов. Это главное и до этого пока руки не дошли, хотя финмониторинг понемногу ужесточают. Пэрэсичный горе бызнэсмэн запэрэчуе - мол, начните с себя. Колесо генотьбы

Спочатку заварюють в бочці дзюри, а потім її наповнюють рідиною.
Так і бюджет в нормальних країнах.

А в тебе виходить без різниці, тре заповнювати протікаючий бюджет, тому що "курка і яйце"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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