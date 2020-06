Додано: Вів 02 чер, 2020 16:24

Vlad442 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав: Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени. Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени. почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет. почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет.

Идея была другая, а не то, что лендлордам хорошо. Те, кто работает с деньгами, занимаются бизнесом, хоть Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит. Идея была другая, а не то, что лендлордам хорошо. Те, кто работает с деньгами, занимаются бизнесом, хоть Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.

ясно, лендлорди - добрі бізнесмени (томущо Влад),

депозитчики і тримачі ОВДП - паразіти ясно, лендлорди - добрі бізнесмени (томущо Влад),депозитчики і тримачі ОВДП - паразіти

