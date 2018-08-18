Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени.
почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет.
Идея была другая, а не то, что лендлордам хорошо. Те, кто работает с деньгами, занимаются бизнесом, хоть Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.
flyman написав:.. А в тебе виходить без різниці, тре заповнювати протікаючий бюджет, тому що "курка і яйце"
не. Не у меня выходит. Это вопросы ко всем властям Украины за все время независимости. Очевидно, что это не может происходить вечно - лавочку пора прикрывать, контроль ужесточать, делать судебную реформу
Vlad442 написав:Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени.
почему если всем станет плохо, лендлордам должно быть хорошо? Киевский бетон даёт Богопомазанность? Сдавайте квартиры бесплатно и кризис вас не заденет.
Идея была другая, а не то, что лендлордам хорошо. Те, кто работает с деньгами, занимаются бизнесом, хоть Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.
Vlad442 написав:Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.
лендлорды тоже ничего не создают (может кроме ремонтов) они посредники между строителями и арендаторами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Если в Киеве критически много зарабатывает 20+ тыс грн, где эти деньги? В банках их нет.
Розмір вкладу, грн.від 200 000 до 500 000 грн. Кількість вкладників 366 тис. осіб НА ВСЮ УКРАИНУ!
Розмір вкладу, грн.від 500 000 грн. Кількість вкладників 117 тис. осіб НА ВСЮ УКРАИНУ!
Это не только депозиты, а и зарплатные счета тоже.
Ну вам бы стоило понимать, что уровень доверия к БС не особенно высок - и никогда не был. Статистика ФГВФЛ специфична, он не высчитывает число вкладчиков по ИНН (хотя может), а просто берет сумму числа вкладчиков от всех банков-участников (ну в самом деле, вы же не считаете, что в Украине 44,5 млн человек с открытыми счетами в банках? Это при нашем то проникновении финуслуг, очень далеком от 100%) - условный "Долярчик" с условной скирдой например в 3 банках там отражен как 3 вкладчика с депозитами в категории до 200тыс. Те цифры, что вы привели, вряд ли включают сколько-нибудь заметное кол-во зарплатных счетов - вы же выбрали счета с остатками от 200к. Так же, "магическая цифра" в 200кгрн играет существенную роль - распределение вкладов достаточно нелинейно, и среди 60% вкладчиков в категории до 200кгрн, где лежит 40% всех средств, и находятся "Долярчики" с депозитами в нескольких банках до фонда. Итого, вы видите почти полмиллиона "человекобанков" со счетами в каждом от 200 000 грн, а кроме них есть еще N сотен тысяч человек, которые не держат ни в одном банке больше фонда, но суммарно у каждого может быть куда больше. И не забывайте про высокий уровень недоверия БС. Итого, денег на 1 ед начеления у нас, конечно, совсем немного, по сравнению с любой страной ЕС. Но и объем РН у нас тоже относительно невелик.
Vlad442 написав:Лендлорды работают с деньгами на благо общества, поэтому им позволено выживать до поры до времени. Остальных рано или поздно постригут.
эти сказки про "благо" оставьте наивным.
вы тут наживаетесь лишь и исключительно по причине слабого государства. которое не в состоянии (і) мониторить происхождение вашего капитала, закапываемого в бетон, (іі) собирать с вас адекватные налоги от ренты. если бы вы попали в конкурентное регулируемое поле, то от вашего "бизнеса" остались бы перья. на уровне доходности валютного депозита среднего говнобанка. вот и весь бизнес великих бизнесменов.
зы. отмывать черное бабло через инвестиции в киевский бетон - это не во благо общества. вам не правильно рассказали теорию.
В Украине как раз неадекватные налоги с аренды. Высокая доходность объясняется не этими причинами, а дорогими деньгами, отсутствием кредитования и низкими ценами. Про теневые капиталы - по логике приток денег в какую-то область и конкуренция снижают доходность, а не повышают.
Faceless написав:И не забывайте про высокий уровень недоверия БС.
Выше чем у моих родителей не имевших в жизни ни одного депозита, но получающих пенсию на карточку? Так у них нет наличных, сняли себе сколько нужно на неделю остальное на счету в ощаде лежит, и нет не ради процентов, а чтоб всё сразу не потратить и чтоб не украли. Карточками они так и не пользуются. Заметьте даже их скромные копейки отражены в статистике фонда, а десятки тысяч легальных 20+ нет? Вывод даже на грустную улыбку не тянет...
Скажите по-вашим прикидкам, сколько % от всех работающих в Киеве получает 20+?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:И не забывайте про высокий уровень недоверия БС.
Выше чем у моих родителей не имевших в жизни ни одного депозита, но получающих пенсию на карточку? Так у них нет наличных, сняли себе сколько нужно на неделю остальное в банке, и нет не ради процентов, чтоб всё сразу не потратить. Карточками они не пользуются.
Скажите по-вашим прикидкам, сколько % от всех работающих в Киеве получает 20+?
Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
Кстати, на тему статистики ФГВФЛ, немного занимательной арифметики. У человека открыты счета в 10 банках. Часть полупустые, например, остались текущие счета, карточки, ибо когда-то держал депозиты. В паре банков по 199кгрн экв. Еще в парочке депозитов поменьше, какие-то остатки. Суммарно, предположим, он оперирует 0,5 млн грн. Для ФГВФЛ это выглядит как 10 вкладчиков в категории до 200кгрн экв вместо одного. Средний вклад оценивается вдесятеро ниже. Вот и вся цена статистике от Фонда
Faceless написав:И не забывайте про высокий уровень недоверия БС.
Выше чем у моих родителей не имевших в жизни ни одного депозита, но получающих пенсию на карточку? Так у них нет наличных, сняли себе сколько нужно на неделю остальное в банке, и нет не ради процентов, чтоб всё сразу не потратить. Карточками они не пользуются.
Скажите по-вашим прикидкам, сколько % от всех работающих в Киеве получает 20+?
Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
20000+ в киеве получает МАКСИМУМ 25% работающих.
Учтите что начисленная зарплата выше зарплаты на руки на 20% в среднем )))) С 20000 грн ставки на руки 16000 и тд
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 02 чер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.
до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.