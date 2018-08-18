Додано: Вів 02 чер, 2020 16:27

vitaliian написав: я не возражаю, давайте смотреть вашу статистику. Есть например статистика по средним вкладам в банки



http://www.fg.gov.ua/statystyka



Если в Киеве критически много зарабатывает 20+ тыс грн, где эти деньги? В банках их нет.



Розмір вкладу, грн.від 200 000 до 500 000 грн.

Кількість вкладників 366 тис. осіб

НА ВСЮ УКРАИНУ!





Розмір вкладу, грн.від 500 000 грн.

Кількість вкладників 117 тис. осіб

НА ВСЮ УКРАИНУ!



Это не только депозиты, а и зарплатные счета тоже. я не возражаю, давайте смотреть вашу статистику. Есть например статистика по средним вкладам в банкиЕсли в Киеве критически много зарабатывает 20+ тыс грн, где эти деньги? В банках их нет.Розмір вкладу, грн.від 200 000 до 500 000 грн.Кількість вкладників 366 тис. осібНА ВСЮ УКРАИНУ!Розмір вкладу, грн.від 500 000 грн.Кількість вкладників 117 тис. осібНА ВСЮ УКРАИНУ!Это не только депозиты, а и зарплатные счета тоже.

Ну вам бы стоило понимать, что уровень доверия к БС не особенно высок - и никогда не был.Статистика ФГВФЛ специфична, он не высчитывает число вкладчиков по ИНН (хотя может), а просто берет сумму числа вкладчиков от всех банков-участников (ну в самом деле, вы же не считаете, что в Украине 44,5 млн человек с открытыми счетами в банках? Это при нашем то проникновении финуслуг, очень далеком от 100%) - условный "Долярчик" с условной скирдой например в 3 банках там отражен как 3 вкладчика с депозитами в категории до 200тыс.Те цифры, что вы привели, вряд ли включают сколько-нибудь заметное кол-во зарплатных счетов - вы же выбрали счета с остатками от 200к.Так же, "магическая цифра" в 200кгрн играет существенную роль - распределение вкладов достаточно нелинейно, и среди 60% вкладчиков в категории до 200кгрн, где лежит 40% всех средств, и находятся "Долярчики" с депозитами в нескольких банках до фонда.Итого, вы видите почти полмиллиона "человекобанков" со счетами в каждом от 200 000 грн, а кроме них есть еще N сотен тысяч человек, которые не держат ни в одном банке больше фонда, но суммарно у каждого может быть куда больше.И не забывайте про высокий уровень недоверия БС.Итого, денег на 1 ед начеления у нас, конечно, совсем немного, по сравнению с любой страной ЕС. Но и объем РН у нас тоже относительно невелик.