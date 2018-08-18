adeges написав: укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).

резюме: нет альтернатив КРЖН. укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).резюме: нет альтернатив КРЖН.

достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтомНавигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от ТроиНе индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает