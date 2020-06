Додано: Вів 02 чер, 2020 17:00

vitaliian написав: Faceless написав: Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.



2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел 2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел

