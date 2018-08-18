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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4159416041614162

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 76
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
32%
24
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:20000+ в киеве получает МАКСИМУМ 25% работающих.

И ваше мнение имеет право на жизнь :)
  vitaliian написав:Среди моего круга знакомых никого, среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.

Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше, если речь о тех, кто в Киеве. Из тех, кого знаю по работе, или кого собеседовал, последние пару лет никого не набирали на сумму меньше. И, кстати, ни одна вакансия, которую выставляли бы у нас, и ни одна вакансия, куда собеседовался я, никогда не была с указанием ЗП - все чисто договорное - это касательно "статистики" от порталов по поиску работы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.

как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернуться" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше,

25 тыс?
Минус 10 тыс на аренду с коммуналкой и ты уже не претендент на КРЖН.
Пыль
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:58

  Serg-ik написав:
  adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.

достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.
Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает


Знакомый взял 3к в Кристере на котловане около 500 за метр, потом продал по переуступке отнес бабки в МК.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:00

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.

до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.


2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:01

  vitaliian написав:свеженькое из моего телеграма

  Vlad442 написав:Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.


лендлорды тоже ничего не создают (может кроме ремонтов) они посредники между строителями и арендаторами.

Вы уже так загоняете, что капец. Мы же все-таки на финансовом форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:04

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше,

25 тыс?
Минус 10 тыс на аренду с коммуналкой и ты уже не претендент на КРЖН.
Пыль

Не спорю, это совсем немного
Faceless
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