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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:56
vitaliian написав:
до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.
как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Вів 02 чер, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:57
Faceless написав:
Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше,
25 тыс?
Минус 10 тыс на аренду с коммуналкой и ты уже не претендент на КРЖН.
Пыль
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:58
Serg-ik написав: adeges написав:
укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.
достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.
Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает
Знакомый взял 3к в Кристере на котловане около 500 за метр, потом продал по переуступке отнес бабки в МК.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:00
vitaliian написав: Faceless написав:
Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.
до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.
2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:01
vitaliian написав:
свеженькое из моего телеграма
Vlad442 написав:
Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.
лендлорды тоже ничего не создают (может кроме ремонтов) они посредники между строителями и арендаторами.
Вы уже так загоняете, что капец. Мы же все-таки на финансовом форуме.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:04
Serg-ik написав: Faceless написав:
Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше,
25 тыс?
Минус 10 тыс на аренду с коммуналкой и ты уже не претендент на КРЖН.
Пыль
Не спорю, это совсем немного
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:11
Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше,
25 тыс?
Минус 10 тыс на аренду с коммуналкой и ты уже не претендент на КРЖН.
Пыль
Не спорю, это совсем немного
Окей 25000 не много при минималке 4723. Тобишь зарабатывать в 5.5 раз больше минималки это не много?
Другими словами 950$ в столице третьего мира?
Цена кржн вниз. Минимум 30% в $
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:15
От у вас арифметика смішна ...
А прикиньте - достатньо високооплачуваний фахівець з "понаєхів" - 25000 - 10000= 15000 на життя . І простий "продавець" місцевий , який на роботу пішки ходить 15 хвилин - 11000 . Хто буде краще себе почувати ?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:22
Faceless написав:
[quote="4980455:vitaliia]Давайте возьмем ваши цифры, или зарплату медика/учителя/полицейского/водителя/кондуктора трамвая в Киеве и в Варшаве и сравним сколько на нее можно арендовать метров там и здесь. В выигрыше окажется только наш чиновник коррупционер, остальные все платят в Киеве в 2-3 раза больше (в % соотношении аренда/зарплата) чем в Польше. Каждый год дурных (работать за еду и аренднованную конуру) становится меньше. Поэтому мой прогноз аренда в Киеве будет стартовать от 2к за гостинку на троещине и дальше ценник будет расти в зависимости от класса жилья и района. Может не завтра, big data процессы не быстрые, пока каждый вильнолюдин посчитает как его имеют... А падение зарплат только ускорит этот процесс.[/quote]
У нас не первый кризис, но ни в 2009, ни в 2014 аренда в гривне в 2х раз не наблюдалось, почему должно наблюдаться сейчас?[/quote]
Зацитував вас обох, бо і перший, і другий трохи помиляються, ящо м'яко казати.
По Польщі-вілповідь Віталіану-там сплата за ренту дуже залежить від того як вона співвідноситься з сумою щомісячних платежів по іпотеці, тобто якби рент був вищій за платіжку по іпотеці, то майже б ніхто не арендував нерухомість, а знімали б тільки ті кому банки не можуть дати кредиту, тому ціна рента в Польщі не йде пропорційно зростанню цін на нерухомість.
Причина тому, та ж сама іпотека.
Відповідь Фейлесу-звісно в Україні може сама середня сума за рент квартири не зміниться, але зміниться податкова база-податок від нерухомості не за кв.м., як зараз, а як і в Європі від оцінки нерухомості, майнові декларації, нотаріуси і агенти, як агенти податкової.
Зростати постійно будуть ціни на газ, світло і опалення.
І таким чином, якщо хозяїн квартири раніше отримував 10 тис.грн. від здачі, де чистими клав їх в кишеню, то
через рік чи 2, він може і буде отримувати ті ж самі 10 т.грн., але вже чистими з них буде залишатися тільки 7.
А якщо прибуток від здачі в аренду буде становити як в Європі 4% річних, то всім, хто накупився квартир саме для здачі, такий прибуток може стати не цікавим.
І на ринку з'явиться багато пропозицій на продаж, що потягне ціни на неї донизу.
Ну якось так.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:30
xio13 написав:
Окей 25000 не много при минималке 4723. Тобишь зарабатывать в 5.5 раз больше минималки это не много?
Минималка, тем более в Киеве - чистая формальность для расчета бюджетных показателей. Ну и тем, кому платят серую ЗП в конфертах, официальную часть делают чуть выше минималки, просто чтобы налоговая не донимала.
Аренда средней 1к - порядка 10 000 грн. О какой вообще минималке может речь? С этих 25к - половина уйдет за аренду однушки с коммуналью, какое ж это много?
Если вам так неприятен Киев, мол, столица третьего мира, что ж вы тут делаете то?
xio13 написав:
Учтите что начисленная зарплата выше зарплаты на руки на 20% в среднем ))))
С 20000 грн ставки на руки 16000 и тд
Я веду речь только о сумме на руки
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