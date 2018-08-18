Додано: Вів 02 чер, 2020 17:45

vitaliian написав: Faceless написав: Не спорю, это совсем немного Не спорю, это совсем немного вот вам и дисбаланс, у кого зп 8-15 тыс квартиру купить не могут даже в ипенях, а таких большинство. Работая за копейки 60% отдавать лендлорду является серьезным экономическим дисбалансом (я привел пример Варшавы, можем посмотреть другие столицы). Каким образом он решится не знаю, либо осёл либо падишах. Чьи ресурсы закончатся раньше тот и упадет первый. вот вам и дисбаланс, у кого зп 8-15 тыс квартиру купить не могут даже в ипенях, а таких большинство. Работая за копейки 60% отдавать лендлорду является серьезным экономическим дисбалансом (я привел пример Варшавы, можем посмотреть другие столицы). Каким образом он решится не знаю, либо осёл либо падишах. Чьи ресурсы закончатся раньше тот и упадет первый.

Большинству и не нужно покупать. Кто вообще сказал, что большинство вообще будет что-то с нуля покупать? Или, по вашему, в Варшаве большинство населения способно купить недвижимость с нуля?Двое, живя вместе и работая за 15к каждый (и это чистыми), будет отдавать за аренду не более трети.И что именно вы привели по Варшаве? Сравнили вообще ничего не значащую минималку в Украине с польской? Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы