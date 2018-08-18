Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вот вам и дисбаланс, у кого зп 8-15 тыс квартиру купить не могут даже в ипенях, а таких большинство. Работая за копейки 60% отдавать лендлорду является серьезным экономическим дисбалансом (я привел пример Варшавы, можем посмотреть другие столицы). Каким образом он решится не знаю, либо осёл либо падишах. Чьи ресурсы закончатся раньше тот и упадет первый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Відповідь Фейлесу-звісно в Україні може сама середня сума за рент квартири не зміниться, але зміниться податкова база-податок від нерухомості не за кв.м., як зараз, а як і в Європі від оцінки нерухомості, майнові декларації, нотаріуси і агенти, як агенти податкової. Зростати постійно будуть ціни на газ, світло і опалення. І таким чином, якщо хозяїн квартири раніше отримував 10 тис.грн. від здачі, де чистими клав їх в кишеню, то через рік чи 2, він може і буде отримувати ті ж самі 10 т.грн., але вже чистими з них буде залишатися тільки 7.
І до чого тут орендодавець взагалі, мова не про них була
airmax78 написав:Сливать хату за сколько дадут и ехать в Польшу
1. не проецируйте, это ваш вывод а не мой. 2. как раз перебираю все варианты, делюсь своими мыслями и читаю ваши. Вас же не заставляют со мной соглашаться. 3. эмоции а-ля "киевский бетон вечная ценность к которой все мечтают быть причастны" - глупые аргументы. 4. Заметьте я вас обратно в Одессу не посылаю, это ваше личное дело, прошу и за меня не решать куда мне ехать, Польша один из вариантов 5. не опускайтесь до уровня "сам дурак", критикуйте по сути.
Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил. Что вам мешает? Или вы не до конца верите в собственные выводы и прогнозы?
Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех – и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца.
Faceless написав:Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше, если речь о тех, кто в Киеве. Из тех, кого знаю по работе, или кого собеседовал, последние пару лет никого не набирали на сумму меньше. И, кстати, ни одна вакансия, которую выставляли бы у нас, и ни одна вакансия, куда собеседовался я, никогда не была с указанием ЗП - все чисто договорное - это касательно "статистики" от порталов по поиску работы.
вы авторитетный человек, я вам априори верю. Сколько у вас получает 1. офис менеджер 2. водитель, курьер 3. кладовщик (не зав.складом) 4. кассир 5. менеджер по логистике 6. обычный бухгалтер (не главный) 7. обычный маркетолог (не директор по маркетингу) 8. уборщица помещений 9. нач. отдела кадров 10. менеджер по персоналу
я подозреваю что вы скажете что у вас в компании таких должностей нет, одни программисты, директора и юристы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
вот вам и дисбаланс, у кого зп 8-15 тыс квартиру купить не могут даже в ипенях, а таких большинство. Работая за копейки 60% отдавать лендлорду является серьезным экономическим дисбалансом (я привел пример Варшавы, можем посмотреть другие столицы). Каким образом он решится не знаю, либо осёл либо падишах. Чьи ресурсы закончатся раньше тот и упадет первый.
Большинству и не нужно покупать. Кто вообще сказал, что большинство вообще будет что-то с нуля покупать? Или, по вашему, в Варшаве большинство населения способно купить недвижимость с нуля? Двое, живя вместе и работая за 15к каждый (и это чистыми), будет отдавать за аренду не более трети. И что именно вы привели по Варшаве? Сравнили вообще ничего не значащую минималку в Украине с польской? Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы
Faceless написав:Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы
да хоть среднюю, хоть медианную. В разы, посчитайте не мифических программистов а реальные киевские зарплаты те что доступны на сайтах а не через постель
vitaliian написав:.. я подозреваю что вы скажете что у вас в компании таких должностей нет, одни программисты, директора и юристы.
ну чего же, никто не мешает программисту мыть пол, главбуху подрабатывать секретарем, а юристу носить тяжести! Тогда все сходится! ну вы и приколисты. на примере фирмы со штатом в Киеве около 2000 и отзывам ребят с Эпицентра, медианная где-то 15-20 по коммерческому сектору, по бюджетному хз, думаю меньше
airmax78 написав:Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
О хоспади... Да в США даже производитель йогурта уже не может себе позволить поднять цены из-за перенасыщения рынка предложения на фоне падения спроса, а наблатыканная Apple, не оглядывавшаяся никогда на ценники, выпускает анти-кризисный смартфон.
Потребительская инфляция, несмотря на триллионы вертолетных долларов - на рекордно-низком уровне. С мая вообще может быть дефляция! О каком росте цен на реальные активы ты говоришь?..
И по фондовому рынку заключение умозрительное - растут только акции компаний кэш-машин, агрессивно производящих бай-бэк, чтобы держать капитализацию.
В периоды турбулентности всегда снижается склонность к риску и растет валютная позиция - и банков, и бизнеса, и населения...