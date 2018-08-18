Додано: Вів 02 чер, 2020 18:09

vitaliian написав: Faceless написав: Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы да хоть среднюю, хоть медианную. В разы, посчитайте не мифических программистов а реальные киевские зарплаты те что доступны на сайтах а не через постель да хоть среднюю, хоть медианную. В разы, посчитайте не мифических программистов а реальные киевские зарплаты те что доступны на сайтах а не через постель

Не знаю, какими критериями вы пользуетесь, чтобы оценивать "мифичность" и "через постель", но сфера ИТ совсем не мифическая, а очень даже реальная, и брутто это не один десяток тысяч человек в Киеве - это так, к слову.Так все же, раз уж у вас есть цифры по Варшаве - какая цифра будет для средней, или медианной, на руки, уже после налогов? Вот возьмем пост выше, медиана 15-20 тыс грн (кстати, эта цифра никак не исключает того, что около 40% будет выше 20к, скорее даже подтверждает). Пусть 18к. И средняя аренда пусть 10к. 56%. В Варшаве среднюю аренду не знаю, вот вы приводили 2000 злотых. Значит, если средняя на руки в Варшаве 3600, мы только выйдем на паритет. Вы говорите разница в разы - т.е. хотябы х2, намекаете, что в Варшаве средняя на руки выше 7000 злотых? Ну если так, то я очень рад за Варшаву.