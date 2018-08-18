Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ну среди моего круга знакомых - на пальцах можно посчитать тех, кто зарабатывал бы меньше, если речь о тех, кто в Киеве. Из тех, кого знаю по работе, или кого собеседовал, последние пару лет никого не набирали на сумму меньше. И, кстати, ни одна вакансия, которую выставляли бы у нас, и ни одна вакансия, куда собеседовался я, никогда не была с указанием ЗП - все чисто договорное - это касательно "статистики" от порталов по поиску работы.
вы авторитетный человек, я вам априори верю. Сколько у вас получает 1. офис менеджер 2. водитель, курьер 3. кладовщик (не зав.складом) 4. кассир 5. менеджер по логистике 6. обычный бухгалтер (не главный) 7. обычный маркетолог (не директор по маркетингу) 8. уборщица помещений 9. нач. отдела кадров 10. менеджер по персоналу
я подозреваю что вы скажете что у вас в компании таких должностей нет, одни программисты, директора и юристы.
Почему же нет, есть, может не все. Но я не заведую доходами всего персонала. Обычный бухгалтер сейчас везде получает мало: во-первых, их наплодили в 2000-е, во-вторых, автоматизация их труда на ПО обесценила рядовых бухгалтеров, и ценятся только всякие специалисты по МСФО и прочие "нерядовые". Уборщицы не в штате, а от клининговой компании. Их заработки, насколько знаю, достаточно индивидуальны, учитывая, что они могут обслуживать несколько объектов, могут зарабатывать и больше 10к.
airmax78 написав:Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил. Что вам мешает?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.
Лимита однако...
Думаю в іпенях ірпеня, з огляду на Всі Ваші доводи, продати зараз з дисконтом в -50% не реально. - 70% можливо. На жаль...
Востаннє редагувалось Первый в Вів 02 чер, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Вы понимаете что делают отрицательные ставки со стоимостью реальных активов? Фондовый рынок Штатов в разгар пандемии и 22 млн. безработных все наблюдают?
О хоспади... Да в США даже производитель йогурта уже не может себе позволить поднять цены из-за перенасыщения рынка предложения на фоне падения спроса, а наблатыканная Apple, не оглядывавшаяся никогда на ценники, выпускает анти-кризисный смартфон.
Потребительская инфляция, несмотря на триллионы вертолетных долларов - на рекордно-низком уровне. С мая вообще может быть дефляция! О каком росте цен на реальные активы ты говоришь?..
И по фондовому рынку заключение умозрительное - растут только акции компаний кэш-машин, агрессивно производящих бай-бэк, чтобы держать капитализацию.
В периоды турбулентности всегда снижается склонность к риску и растет валютная позиция - и банков, и бизнеса, и населения...
Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.
Faceless написав:Прикиньте на цифрах, чуть более близких к реальности - на средней ЗП на руки. И если в Киеве эта цифра в разы больше украинской минималки, в Варшаве разница бедет минимальна. Вполне допускаю, что все равно будет не в пользу Киева, но аж никак не в разы
да хоть среднюю, хоть медианную. В разы, посчитайте не мифических программистов а реальные киевские зарплаты те что доступны на сайтах а не через постель
Не знаю, какими критериями вы пользуетесь, чтобы оценивать "мифичность" и "через постель", но сфера ИТ совсем не мифическая, а очень даже реальная, и брутто это не один десяток тысяч человек в Киеве - это так, к слову. Так все же, раз уж у вас есть цифры по Варшаве - какая цифра будет для средней, или медианной, на руки, уже после налогов? Вот возьмем пост выше, медиана 15-20 тыс грн (кстати, эта цифра никак не исключает того, что около 40% будет выше 20к, скорее даже подтверждает). Пусть 18к. И средняя аренда пусть 10к. 56%. В Варшаве среднюю аренду не знаю, вот вы приводили 2000 злотых. Значит, если средняя на руки в Варшаве 3600, мы только выйдем на паритет. Вы говорите разница в разы - т.е. хотябы х2, намекаете, что в Варшаве средняя на руки выше 7000 злотых? Ну если так, то я очень рад за Варшаву.
airmax78 написав:Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил. Что вам мешает?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.
Лимита однако...
Думаю в іпенях ірпеня, з огляду на Всі Ваші доводи, продати зараз з дисконтом в -50% не реально. - 70% можливо. На жаль...
я придуприждал! что 2%-6% в гривне. Этот форум для тех, кто не может соброзить что сдача будет копеечная, почти аналогично депозиту или еще меньше% 2%-8%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 02 чер, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78 написав:Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.
Ухахаха. Призывы жить красиво мы уже слышали в 2006-2008 - чем закончилось, сам помнишь (и у нас, и в США)
А по мере восстановления экономики избыточную ликвидность будут пылесосить - не думаю, что беспроцентные кредиты станут нормой жизни пересичных в ближайшее десятилетие. Только на восстановление понадобятся не недели, а месяцы!
Где-то по выходу из кризиса пузыри начнут надуваться, согласен - полностью рынок не высушат. Но будет ли это недвига в принципе, и в Киеве в частности - хз, есть сомнения...