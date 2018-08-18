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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4163416441654166>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 77
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
31%
24
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:01

Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер...
Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома.
Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца.
КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года.
Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо.
Вопрос - где ж искать ваш обвал то?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Не знаю, какими критериями вы пользуетесь, чтобы оценивать "мифичность" и "через постель", но сфера ИТ совсем не мифическая, а очень даже реальная, и брутто это не один десяток тысяч человек в Киеве - это так, к слову.
а в % соотношении сколько программистов к общему рынку труда? 1-2% Дисбаланса нет когда человек на среднюю зарплату может снимать квартиру (или выплачивать ипотеку), содержать семью, автомобиль, оплачивать качественную медицину и отпуск, одеваться не в секонде и т.д. Потому что средний класс дает работу смежным отраслям (товары для детей, медицина, образование, транспорт, телеком, легк.пром, туризм, товары для дома). Что из вышеперечисленного может себе позволить пэрэсичный у которого жена в декрете, квартира в аренде, зарплата 14к?. Еду, аренду и чуть чуть медицины на сдачу. Такое общество нежизнеспособно и этот дисбаланс будет решаться либо ростом зарплат, либо миграцией репродуктивного населения на выход из страны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:13

  airmax78 написав:Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.

Если ставка ипотеки станет 2%, ну пускай даже 5% годовых в гривне, цена квадратного метра в Киеве улетит в космос.
При этом музыка будет играть весьма недолго. Главное потом - поймать момент, когда ипотечные олени докатятся до пика цен и срочно слить свои квадраты, дабы не было мучительно больно, когда ипотечный пузырь лопнет.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 02 чер, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:13

  Santehnik написав:Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер...
Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома.
Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца.
КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года.
Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо.
Вопрос - где ж искать ваш обвал то?


Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее :mrgreen: Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается :roll: Вот уж где фантастика так фантастика...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а в управляющей компании работает 3 человека с з.п. 20+ у каждого.

Ошиблись на пару порядков
  vitaliian написав:Такое разделение труда множит безработицу, потому что вместо 100 уборщиц работае клининговая компания со штатом в 7 человек. Для бизнеса хорошо, а для общества не очень.

Вас уже в луддизм клонит. Так давайте откажемся от автоматизации, механизации, от эффективной организации процессов - зато занятость обеспечим, ну а что.
  vitaliian написав:Согласитесь это не здорово когда работающий человек не может снять себе обычную квартиру на окраине, а ютится по хостелам или снимает вскладчину с коллегами.

Почему же не может? Может. Просто не каждый работающий - это тоже вполне нормально. Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало? Почему во всем мире снимать вскладчину с друзьями/коллегами, пока доходы не позволяют жить отдельно - не зазорно, а тут вдруг проблема? Не хочется вскладчину - есть рынок аренды комнат, или пригород в конце концов.
Конечно, было бы прекрасно, если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия.
  vitaliian написав:Дисбаланса нет когда человек на среднюю зарплату может снимать квартиру (или выплачивать ипотеку), содержать семью, автомобиль, оплачивать качественную медицину и отпуск, одеваться не в секонде и т.д. Потому что средний класс дает работу смежным отраслям

Средний класс не равно получатели средней зарплаты. Тем более в наших реалиях (таковы уж реалии). И даже в куда более благополучних странах обычный получатель средней ЗП как правило не может себе позволить все вышеперечисленное
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее :mrgreen: Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается :roll: Вот уж где фантастика так фантастика...

Вот я вроде работаю за пределами, а нифига найти не могу. Точнее нахожу ДБК, Атлант... но это совсем треш.
У Севена космический ценник и ацтойнейшая локация, левый берег даже не рассматривается. Видимо поэтому там не всё продано :)
Есть вполне реальный запрос от вполне живого человека с котлетой как одного известно форумчанина в около 50к баксов, но задача чуть проще, так как нужно 2 комнаты, а не три. Тоесть ТЗ: двуха, 50к, до метро не более 1 км, допустимо строящееся метро.
Само собой только новострой и только то что будет сдано в обозримом будущем.
Варианты покажете?
Востаннє редагувалось Santehnik в Вів 02 чер, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:18

  vitaliian написав:Такое разделение труда множит безработицу, потому что вместо 100 уборщиц работае клининговая компания со штатом в 7 человек. Для бизнеса хорошо, а для общества не очень.

Если клининговая компания в 7 человек убирает лучше, чем 100 человек. Зачем все эти 100 человек ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:19

  Santehnik написав:Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер...
Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома.
Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца.
КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года.
Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо.
Вопрос - где ж искать ваш обвал то?


В 17 году пытались запустить тему https://forum.finance.ua/topic199802.html"Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве?"
Но как-то не взлетело. А про обвал все пишут и пишут... :mrgreen:
Может попробовать еще раз? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vano80 в Вів 02 чер, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Думаю в іпенях ірпеня, з огляду на Всі Ваші доводи, продати зараз з дисконтом в -50% не реально. - 70% можливо. На жаль...
ты определись, то мне сделали скидку на аренду теперь я продаю квартиры в ирпене с 70% дисконтом. Хфантазёр склерозный.

  Faceless написав:Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?
то есть в успешной модели мира он должен жить в общагах, там растить и воспитывать детей, внуков, досматривать пожилых родителей потому что он не программист? Столицы для топменеджеров?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Варианты покажете?
одесский бульвар, правда до метро 1,5км
vitaliian
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