Додано: Вів 02 чер, 2020 19:17

vitaliian написав: а в управляющей компании работает 3 человека с з.п. 20+ у каждого. а в управляющей компании работает 3 человека с з.п. 20+ у каждого.

vitaliian написав: Такое разделение труда множит безработицу, потому что вместо 100 уборщиц работае клининговая компания со штатом в 7 человек. Для бизнеса хорошо, а для общества не очень. Такое разделение труда множит безработицу, потому что вместо 100 уборщиц работае клининговая компания со штатом в 7 человек. Для бизнеса хорошо, а для общества не очень.

vitaliian написав: Согласитесь это не здорово когда работающий человек не может снять себе обычную квартиру на окраине, а ютится по хостелам или снимает вскладчину с коллегами. Согласитесь это не здорово когда работающий человек не может снять себе обычную квартиру на окраине, а ютится по хостелам или снимает вскладчину с коллегами.

vitaliian написав: Дисбаланса нет когда человек на среднюю зарплату может снимать квартиру (или выплачивать ипотеку), содержать семью, автомобиль, оплачивать качественную медицину и отпуск, одеваться не в секонде и т.д. Потому что средний класс дает работу смежным отраслям Дисбаланса нет когда человек на среднюю зарплату может снимать квартиру (или выплачивать ипотеку), содержать семью, автомобиль, оплачивать качественную медицину и отпуск, одеваться не в секонде и т.д. Потому что средний класс дает работу смежным отраслям

Ошиблись на пару порядковВас уже в луддизм клонит. Так давайте откажемся от автоматизации, механизации, от эффективной организации процессов - зато занятость обеспечим, ну а что.Почему же не может? Может. Просто не каждый работающий - это тоже вполне нормально. Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало? Почему во всем мире снимать вскладчину с друзьями/коллегами, пока доходы не позволяют жить отдельно - не зазорно, а тут вдруг проблема? Не хочется вскладчину - есть рынок аренды комнат, или пригород в конце концов.Конечно, было бы прекрасно, если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия.Средний класс не равно получатели средней зарплаты. Тем более в наших реалиях (таковы уж реалии). И даже в куда более благополучних странах обычный получатель средней ЗП как правило не может себе позволить все вышеперечисленное