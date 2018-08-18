Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия.
Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?
Зарплаты продавцов и кассиров в супермаркетах Польши
Biedronka - Люди работающие в супермаркетах Biedronka на полной занятости, могут заработать не менее 2 650 злотых, включая вознаграждение за отсутствие незапланированных пропусков. Так же сотрудники сети Biedronka получают первое увеличение заработной платы после одного года работы и далее через три года, благодаря чему их заработок увеличивается, до уровня 2 950 злотых в месяц. В крупных городах эти суммы выше. Например в Варшаве, кассир может заработать до 3 550 злотых после трех лет службы. Кроме того, каждый продавец-кассир может получить дополнительные до 500 злотых ежеквартальных бонусов в зависимости от результатов работы. Lidl - Сеть предлагает своим сотрудникам от 2 550 злотых до 3 300 злотых в зависимости от местонахождения магазина. Через два года кассир может рассчитывать на зарплату до 3 000 до 3 800 злотых.
Назовите мне специальность на зарплату которого нельзя снять квартиру в Варшаве, и заметьте Польша не топовая страна, а кассир не топовая должность. Поляки не хотят работать кассирами, сами ездят на заработки в Англию и Финляндию
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 20:02, всього редагувалось 3 разів.
antey1969 написав:Если ставка ипотеки станет 2%, ну пускай даже 5% годовых в гривне, цена квадратного метра в Киеве улетит в космос. При этом музыка будет играть весьма недолго. Главное потом - поймать момент, когда ипотечные олени докатятся до пика цен и срочно слить свои квадраты, дабы не было мучительно больно, когда ипотечный пузырь лопнет.
Премия за риск гривна/доллар составляет сегодня 9 п.п., и никогда в истории не опускалась ниже 7 п.п. Это не регулируется Нацбанком, это регулируется мировой склонностью капитала к риску, и пока наши долговые бумаги имеют мусорный кредитный рейтинг, ситуация не изменится! Нацбанк лишь реагирует на эти процессы, меняя учетную ставку в силу своей компетентности.
Т.е. чтобы гривневая ставка для первоклассного заемщика была 5% годовых, долларовая должна быть в глубокой отрицательной зоне (-3-4%). Про гривневую ставку 2% я даже фантазировать не буду
Добавьте к этому NPL (non-performing loan) 24% по ипотечному портфелю банков, и бросьте даже думать об эффективной ставке ниже 13-15%.
Альтернатива, в теории, есть - снижать риски ведения бизнеса в Украине (реформировать судебную и правоохранительную системы). Но этот путь все 29 лет только риторикой красен - действий так никто и не предпринял...
vitaliian написав:то есть в успешной модели мира он должен жить в общагах, там растить и воспитывать детей, внуков, досматривать пожилых родителей потому что он не программист? Столицы для топменеджеров?
Никто никому ничего не должен. В реальном мире, хоть в Украине, хоть в США или где-нибудь в ЕС, никто никому не гарантирует отдельного комфортабельного жилья, машину, страховку и регулярный отпуск на морях за то, что человек осчастливил этот мир своим существованием. И тут миллионы вариантов: миллионы даже в благополучных странах батрачат за минималку и живут на пособии, или живут на шее у родителей, или полжизни снимают квартиру вкладчину. И при чем тут программист? Они вас чем-то обидели? Есть море других профессий. В каждой можно добиться успеха. Большинство работающих в киеве - киевляне, и живет в собственном жилье, или в жилье родителей. Часть - живет в пригороде. Почему вы на всех примеряете мерило аренды к их доходам? Рынок аренды - очень конкурентен, и быстро реагирует на уровень доходов ЦА. Это в том числе означает, что текущий уровень аренды вполне соответствует доходам арендаторов.
Santehnik написав:Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер... Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома. Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца. КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года. Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо. Вопрос - где ж искать ваш обвал то?
и конечно, бывает, что с перламутровыми пугвицами на правом берегу в одном км от метро - только один дом. но тем, у кого не хватает на черную икру, едят красную, а тем - у кого денег нет на красную - икру мойвы. и калорий в каждой достаточно.
а если цены на черную икру идут вверх, а на мойвы - вниз, то скоро потребители черной икры будут жить среди гетто, и это их с просторными МОПами вряд ли порадует.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Форум превратился в какой то апокалиптический чат. Будем лететь в ннноль. Только опять обвалисты не хотят следовать своей религии и избавляться от ненавистной недвижимости. Возьму Юнит по 1ку. У меня это уже стало навязчивой идеей, типа НП по 1,5куе
hume написав:Форум превратился в какой то апокалиптический чат. Будем лететь в ннноль. Только опять обвалисты не хотят следовать своей религии и избавляться от ненавистной недвижимости. Возьму Юнит по 1ку. У меня это уже стало навязчивой идеей, типа НП по 1,5куе
Маякните, плз, когда будет такая цена. Если Юнит по 1000, то куплю вместо Уно Сити.
Faceless написав:Скажите по-вашим прикидкам, сколько % от всех работающих в Киеве получает 20+?
Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
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Опять мы в разгар кризиса перенеслись в Киев Фейслеса. Я сегодня ехал и на светофоре смотрел на дом рядом с дорогой. Хотелось даже его сфотографировать, но рядом стоял столб, провода - частично закрывал всю эту красоту. Но картинка одновременно и наглядная и типичная - посмотрите на эти дома - обычные дома - хоть 5эт, хоть 9эт панельки - это ж просто мрак. Деревянные выцветшие рамы, незастекленные балконы, нестираные шторы или их полное отсутствие. Причем без привязки к району. И вы хотите сказать, что 40% из этих людей получает 20+ ??? И при этом нет денег хотя бы поддерживать элементарный порядок (не говоря о поменять окна, чтобы теплее было зимой)?
Faceless написав:Рынок аренды - очень конкурентен, и быстро реагирует на уровень доходов ЦА. Это в том числе означает, что текущий уровень аренды вполне соответствует доходам арендаторов.
Рынок аренды не существует в замкнутом постранстве, на него давят низкая обеспеченность жилплощадью самих киевлян, отсутствие ипотеки и возможности купить своё жильё тем у кого доходы ниже среднего, повышенный спрос среди понаехов потому что на их родине нет работы. Поэтому кассир из атб должен выложить 90% зарплаты за аренду квартиры в Киеве. Зарплаты польских кассиров и цену аренды я привел выше. Дисбалансы на кржн создают украинские безработица и низкие зарплаты. Внутри самого себя рынок аренды относительно сбалансирован. Безработная кассир из Умани готова снимать комнату в Киеве, потому что для неё в родной стране других доступных вариантов нет. Государство загнало сотни тысяч людей в безвыходную ситуацию, заставляя ради выживания ехать в столицу, работать за копейки, жить в сильно стесненных условиях и кормить лэндлордов. Это похоже на баланс?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 20:19, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Зарплаты продавцов и кассиров в супермаркетах Польши
Biedronka - Люди работающие в супермаркетах Biedronka на полной занятости, могут заработать не менее 2 650 злотых, включая вознаграждение за отсутствие незапланированных пропусков. Так же сотрудники сети Biedronka получают первое увеличение заработной платы после одного года работы и далее через три года, благодаря чему их заработок увеличивается, до уровня 2 950 злотых в месяц. В крупных городах эти суммы выше. Например в Варшаве, кассир может заработать до 3 550 злотых после трех лет службы. Кроме того, каждый продавец-кассир может получить дополнительные до 500 злотых ежеквартальных бонусов в зависимости от результатов работы. Lidl - Сеть предлагает своим сотрудникам от 2 550 злотых до 3 300 злотых в зависимости от местонахождения магазина. Через два года кассир может рассчитывать на зарплату до 3 000 до 3 800 злотых.
Назовите мне специальность на зарплату которого нельзя снять квартиру в Варшаве, и заметьте Польша не топовая страна, а кассир не топовая должность. Поляки не хотят работать кассирами, сами ездят на заработки в Англию и Финляндию
Прекрасно. Учтем, что все озвученные ЗП - это брутто, до налогов, потому надо вычесть порядка 30%. Будем объективны, не стоит ориентироваться на цифру "может заработать до". 2650 брутто - порядка 1855 чистыми. Ну в Лидл 3300 - 2310 чистыми. Отдадим 1900 за аренду. Отлично, на сдачу после коммуналки можно купить кефира. Ради этого стоит ехать.