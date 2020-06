Додано: Вів 02 чер, 2020 20:05

Santehnik написав: Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер...

Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома.

Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца.

КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года.

Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо.

и конечно, бывает, что с перламутровыми пугвицами на правом берегу в одном км от метро - только один дом. но тем, у кого не хватает на черную икру, едят красную, а тем - у кого денег нет на красную - икру мойвы. и калорий в каждой достаточно.



