Додано: Вів 02 чер, 2020 20:49

BIGor написав: Ну незнаю, как по мне в 2008 году было галимо. Кто был в теме распила (кредитные менеджеры, недвижка, земля итд) - те преуспевали. А остальным оставались крохи и неадекватные цены на КРЖН. У меня, например, сейчас в 3 раза больше чем в 2008.



Если у вас на профиле правильный возраст, то это объяснимо

