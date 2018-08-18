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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4165416641674168>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 77
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
31%
24
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:21

  adeges написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Это в любом случае пальцем в небо, т.к. реальной статистике нет нигде, даже у налоговой, но думаю, что с учетом всяких серых доходов, не менее 40%. Вроде как это не большинство, но это немалая прослойка
Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.

до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.


2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел

Ну незнаю, как по мне в 2008 году было галимо. Кто был в теме распила (кредитные менеджеры, недвижка, земля итд) - те преуспевали. А остальным оставались крохи и неадекватные цены на КРЖН. У меня, например, сейчас в 3 раза больше чем в 2008.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня возле жк грейт. Мордор курит в сторонке
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Деревянные выцветшие рамы, незастекленные балконы, нестираные шторы или их полное отсутствие. Причем без привязки к району. И вы хотите сказать, что 40% из этих людей получает 20+ ?

А весь Киев значит живет на том перекрестке?
  vitaliian написав:Рынок аренды не существует в замкнутом постранстве, на него давят низкая обеспеченность жилплощадью самих киевлян, отсутствие ипотеки и возможности купить своё жильё тем у кого доходы ниже среднего

И? Как сюда вписываются ваши прогнозы о кратном падении ставок аренды (гостинка на Трое за 2000 грн)? Эти факторы исчезли?
Отмечу, что даже при наличии ипотеки, возможность купить свое жилье в самом дорогом городе страны у тех, кто зарабатывает меньше среднего, отсутствует. В любой стране.
  vitaliian написав:Поэтому кассир из атб должен выложить 90% зарплаты за аренду квартиры в Киеве. арплаты польских кассиров и цену аренды я привел выше.

Вообще-то он никому ничего не должен. АТБ есть и на малой родине, где можно жить в родительском доме.
По зарплатам польских кассиров отписал выше. Картина ТА ЖЕ.
  vitaliian написав:Безработная кассир из Умани готова снимать комнату в Киеве, потому что для неё в родной стране других доступных вариантов нет. Это похоже на баланс?

Подставьте вместо Умани любой провинциальный городок страны с экономическими проблемами, вместо Киева - любой крупнейший город там же. Диссонанса нет. Да, в текущих условиях - это, увы, баланс.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Первый написав:Думаю в іпенях ірпеня, з огляду на Всі Ваші доводи, продати зараз з дисконтом в -50% не реально. - 70% можливо. На жаль...
ты определись, то мне сделали скидку на аренду теперь я продаю квартиры в ирпене с 70% дисконтом. Хфантазёр склерозный.

  Faceless написав:Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?
то есть в успешной модели мира он должен жить в общагах, там растить и воспитывать детей, внуков, досматривать пожилых родителей потому что он не программист? Столицы для топменеджеров?
В кийові немає квартир 2012 і старше року з опаленням від газового котла:-)
Це все історії іпеней:-)

Зп касира 11 кгрн в білі в Торонто центрі. Бачив на флаєрі. По чому там зараз оренда студії на трої по твоєму прогнозу? 2 кгрн?


Зи. Склероз у тебе:-)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:По Польщі-вілповідь Віталіану-там сплата за ренту дуже залежить від того як вона співвідноситься з сумою щомісячних платежів по іпотеці, тобто якби рент був вищій за платіжку по іпотеці, то майже б ніхто не арендував нерухомість, а знімали б тільки ті кому банки не можуть дати кредиту, тому ціна рента в Польщі не йде пропорційно зростанню цін на нерухомість.
Причина тому, та ж сама іпотека.
это одна из причин дисбаланса кржн, в Польше есть выбор платить ипотеку за свою квартиру или за аренду чужой, то у нас такого выбора нет. Если весь народ заставляют ходить по одной тропинке (ведущей на рынок аренды киевского бетона), то хозяин калитки получает хороший проффит, платят добровольно - криминала нет но и балансом это считать нельзя. Как не были балансом киевские однушки по 100куе в 2007м, светлые умы тогда тоже говорили если столько платят значит цена - рыночная, пока банки не попросили дополнительный залог для обеспечения кредита на обесценившуюся квартиру. Лучше верить здравому смыслу, чем считать за эталон баланса пизанскую башню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 21:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зп касира 11 кгрн в білі в Торонто центрі. Бачив на флаєрі. По чому там зараз оренда студії на трої по твоєму прогнозу? 2 кгрн?

У Вайнтаймі там поряд думаю побільше буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:49

  BIGor написав:Ну незнаю, как по мне в 2008 году было галимо. Кто был в теме распила (кредитные менеджеры, недвижка, земля итд) - те преуспевали. А остальным оставались крохи и неадекватные цены на КРЖН. У меня, например, сейчас в 3 раза больше чем в 2008.


Если у вас на профиле правильный возраст, то это объяснимо
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:50

  Faceless написав:Прекрасно. Учтем, что все озвученные ЗП - это брутто, до налогов, потому надо вычесть порядка 30%. Будем объективны, не стоит ориентироваться на цифру "может заработать до". 2650 брутто - порядка 1855 чистыми. Ну в Лидл 3300 - 2310 чистыми. Отдадим 1900 за аренду. Отлично, на сдачу после коммуналки можно купить кефира. Ради этого стоит ехать.


В Украине средняя зп 10,4к - это тоже брутто. Вычитаем 19,5% (НДФЛ + военный сбор) - остается 8,4к. И гуляй, рванина...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Форум превратился в какой то апокалиптический чат. Будем лететь в ннноль. Только опять обвалисты не хотят следовать своей религии и избавляться от ненавистной недвижимости. Возьму Юнит по 1ку. У меня это уже стало навязчивой идеей, типа НП по 1,5куе
Згоден. Па тище нада брать, але тільки ті в яких є дерево на балконі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:16

  zРадио написав:
  Faceless написав:Прекрасно. Учтем, что все озвученные ЗП - это брутто, до налогов, потому надо вычесть порядка 30%. Будем объективны, не стоит ориентироваться на цифру "может заработать до". 2650 брутто - порядка 1855 чистыми. Ну в Лидл 3300 - 2310 чистыми. Отдадим 1900 за аренду. Отлично, на сдачу после коммуналки можно купить кефира. Ради этого стоит ехать.


В Украине средняя зп 10,4к - это тоже брутто. Вычитаем 19,5% (НДФЛ + военный сбор) - остается 8,4к. И гуляй, рванина...

Речь была конкретно про Киев, в брать среднюю из госстата вообще глупо
Faceless
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