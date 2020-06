Додано: Вів 02 чер, 2020 21:47

zРадио написав: Santehnik написав: Пока тут обвалисты-фантасты вещают как всё плохо, как рынок умер...

Опять Варшавский плюс, 10 апреля стартует продажа 6 дома.

Сегодня человек звонит и просит двуху, ответ - 84 метра остались, мелкие все распроданы. Двухи. В карантин и кризу. Распроданы за полтора месяца.

КАН по прежнему ломит дикие цены, в респе хотят не менее чем 1200 баксов за квадрат при 100% оплате и поставке через 2 года.

Начали смотреть что еще есть... всё очень плохо.

Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается Вот уж где фантастика так фантастика...

скоріше за все там йде через зв"язаних осіб, в які потім продаватимуть по переуступці,

скоріше за все там йде через зв"язаних осіб, в які потім продаватимуть по переуступці,

а так дійсно, виходить що прямо з ВП ніц нема, але можуть знайти.

