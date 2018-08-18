Додано: Вів 02 чер, 2020 21:37

vitaliian

Вступлю в дискут Віталіана та Фейслеса, як людина яка за останні 5 років пожила у 2-х столицях (Східна Європа та Лондон) та повернулася в Київ. Почну зразу з Лондона. Я переїхав як заробітчанин, проте легально, як емігрант. Таким чином можу зрівняти себе з мільйонами поляків/литовців/румун, що також туди переїхали. Так ось, мінімальна зарплата десь 1000-1200 фунтів. Так, на все вистачить, окрім... свого житла. Яке стартує від 300 тис. фунтів десь у глухих чорних районах на типу Севен Сістерс і т.п. без будь-яких шансів пересічному жителю Лондона його колись купити. Спочатку ти гаруєш дуже сильно (по 12 годин ще й в вихідні), бо зп погодинна і тобі здається, що час працює проти тебе. Але потім ти розумієш, що житло ти все одно не купиш, а на прожиття цілком вистачить 800 фунтів (та 6 годин в день роботи). То навіщо гарувати? Бо робота одноманітна, це коли ти на заробітках по півроку, то можеш витримати, щоб принести додому побільше. А якщо ти переїхав назавжди, то навіщо тобі більше? Тому більшість працюють на мінімалку ще з 2004 (коли їх країни вступили в ЄС і вони приїхали в Лондон).

Тепер про житло. Я знімав за 500 фунтів. Але що? Поясню, однокімната стартує від 1000-1200. Проте більшість житла в Лондоні - 2-3-поверхові таунхауси ще 19-го століття. Зрозуміло, що одному його не зняти. Тому їх здають покімнатно. Дабл-рум - це для 2-х, десь 4*2 метри, сінгл-рум - десь 2*2 метри кімнатки. Проте бажаючих настільки багато, та й навіщо одній людині цілих 4 метра? Тому придумали термін бокс-рум. Її я і знімав, так у хорошому районі і в пішій доступності до роботи. Точний її розмір 180см*150см. Так що про забезпеченість житлом в столицях.. я б тут не так на місці Віталіана виступав. Лондон - це суцільні такі "гуртожитки"