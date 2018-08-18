Это не любовь к Киеву (его сейчас и вправду трудно любить, хотя раньше у меня были к нему чувства...очень давно), это любовь к СЕБЕ в Киеве. "Какая Я офигительная в этом Киеве".
"Любите искусство в себе, а не себя в искусстве" (Станиславский)
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Додано: Вів 02 чер, 2020 21:19
Это не любовь к Киеву (его сейчас и вправду трудно любить, хотя раньше у меня были к нему чувства...очень давно), это любовь к СЕБЕ в Киеве. "Какая Я офигительная в этом Киеве".
"Любите искусство в себе, а не себя в искусстве" (Станиславский)
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:23
Согласен , Киев нерепрезентативен. Статистику завышает много госслужащих с нафтогаза, главков, гпу и тд, уз, министерств, и тд. У которых ставки по 70-100-150-300-500 тыс грн в мес. И понятно что средняя по киеву выше регионов.
Но! На производственных предприятиях зарплата в регионах аналогичная. Конечно кто теоретик клерк или рыло недвижимское , оно это не знает.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:33
Нет обвала, все разбирают сантехники и плиточники.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:37
vitaliian
Вступлю в дискут Віталіана та Фейслеса, як людина яка за останні 5 років пожила у 2-х столицях (Східна Європа та Лондон) та повернулася в Київ. Почну зразу з Лондона. Я переїхав як заробітчанин, проте легально, як емігрант. Таким чином можу зрівняти себе з мільйонами поляків/литовців/румун, що також туди переїхали. Так ось, мінімальна зарплата десь 1000-1200 фунтів. Так, на все вистачить, окрім... свого житла. Яке стартує від 300 тис. фунтів десь у глухих чорних районах на типу Севен Сістерс і т.п. без будь-яких шансів пересічному жителю Лондона його колись купити. Спочатку ти гаруєш дуже сильно (по 12 годин ще й в вихідні), бо зп погодинна і тобі здається, що час працює проти тебе. Але потім ти розумієш, що житло ти все одно не купиш, а на прожиття цілком вистачить 800 фунтів (та 6 годин в день роботи). То навіщо гарувати? Бо робота одноманітна, це коли ти на заробітках по півроку, то можеш витримати, щоб принести додому побільше. А якщо ти переїхав назавжди, то навіщо тобі більше? Тому більшість працюють на мінімалку ще з 2004 (коли їх країни вступили в ЄС і вони приїхали в Лондон).
Тепер про житло. Я знімав за 500 фунтів. Але що? Поясню, однокімната стартує від 1000-1200. Проте більшість житла в Лондоні - 2-3-поверхові таунхауси ще 19-го століття. Зрозуміло, що одному його не зняти. Тому їх здають покімнатно. Дабл-рум - це для 2-х, десь 4*2 метри, сінгл-рум - десь 2*2 метри кімнатки. Проте бажаючих настільки багато, та й навіщо одній людині цілих 4 метра? Тому придумали термін бокс-рум. Її я і знімав, так у хорошому районі і в пішій доступності до роботи. Точний її розмір 180см*150см. Так що про забезпеченість житлом в столицях.. я б тут не так на місці Віталіана виступав. Лондон - це суцільні такі "гуртожитки"
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никак не завышает. Почитайте методологию Госстата. Тот 1% исключительно высоких ЗП отсеивается.
Но Госстат просто занижает показатели по сравнению с реальными, сильно занижает. Причем по регионам занижает еще сильнее, чем по Киеву - т.к. там доля серых и черных доходов выше.
Их вообще в регионах больше, в Киеве их относительно мало.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:47
скоріше за все там йде через зв"язаних осіб, в які потім продаватимуть по переуступці,
а так дійсно, виходить що прямо з ВП ніц нема, але можуть знайти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
грузооборот тоже показателен, даже больше чем промышленность. Хотя бы тем что напрямую карантин на грузооборот не влияет. -20% идёт начиная с января, когда про корону еще не слышали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 22:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:56
Что там он занижает? Не придумывайте! Вы же образованный человек - посмотрите на ВВП! Номинал - 3592 доллара в год на гражданина. И это вместе с теневой экономикой.
Польский ВВП - 15428 долларов в год на гражданина. При средней гросс-зарплате 1260 долларов * 12 мес = 15120 долларов в год. Соотношение гросс-зарплаты работающего к ВВП на душу = 98%.
Следуя этой пропорции, у нас будет 3520 долларов в год средней гросс-зарплаты, или 293 доллара в месяц! Отнимете заробитчан - получите 400, как Госстат и показывает...
И то - это уже в прошлом. В этом году средняя зарплата наверняка упадет в пределах 20%...
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