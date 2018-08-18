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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:03
zРадио написав:
В этом году средняя зарплата наверняка упадет в пределах 20%...
думаю все грохнется +/- на 20% включая курс доллара (будет укрепляж из-за падения спроса на валюту у экспортеров и нефтетрейдеров, если Яша позволит).
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vitaliian
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:08
zРадио написав:
Что там он занижает? Не придумывайте! Вы же образованный человек - посмотрите на ВВП! Номинал - 3592 доллара в год на гражданина. И это вместе с теневой экономикой.
Польский ВВП - 15428 долларов в год на гражданина. При средней гросс-зарплате 1260 долларов * 12 мес = 15120 долларов в год. Соотношение гросс-зарплаты работающего к ВВП на душу = 98%.
Эти пропорции - не истина в последней инстанции, и варьируются от экономики к экономике. Да и касательно того, что в оценке ВВП учтена вся теневая экономика - очень смело сказано.
А вот то, что огромный пласт доходов госстатом не учитывается, начиная от того, что ФОПы все учитываются как люди на минималке, заканчивая огромной долей (по разным оценкам, до 40%) зарплат в конвертах (повсеместно, а в регионах и подавно), всякого бизнеса через ОЛХ (который вообще на 100% в тени) и всего рынка аренды жилья.
Итого по факту средние чистые реальные доходы как минимум не ниже, чем цифра брутто от Госстата, а вероятно и выше на 10-20%.
zРадио написав:
И то - это уже в прошлом. В этом году средняя зарплата наверняка упадет в пределах 20%..
Вполне может быть. Будут и волны сокращений (собственно, уже были. На нашей конторе ожидается еще в этом году). Ну что поделать, не первый кризис.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:17
vitaliian написав:
Вот вам ещё один дисбаланс, как и автоматизация. Согласитесь это не здорово когда работающий человек не может снять себе обычную квартиру на окраине, а ютится по хостелам или снимает вскладчину с коллегами. Ему нужно заводить семью, потомство. Всё это дисбалансы видные невооруженным глазом без анализа статистики и банковских счетов. Если бы половина киевлян получала 20+ не было бы такой давки в метро и маршрутках. В Украине основные деньги крутятся у 7% населения, вот главный дисбаланс и когда он рухнет - большой вопрос.
Кто же живет в этих квартирах на окраинах? Такие же простые работающие люди. 20 лет назад квартир в Киеве было существенно меньше и что? Строят-строят, а работающему человеку все равно не хватает.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:20
The_Rebel написав:vitaliian
Вступлю в дискут Віталіана та Фейслеса, як людина яка за останні 5 років пожила у 2-х столицях (Східна Європа та Лондон) та повернулася в Київ. Почну зразу з Лондона. Я переїхав як заробітчанин, проте легально, як емігрант. Таким чином можу зрівняти себе з мільйонами поляків/литовців/румун, що також туди переїхали. Так ось, мінімальна зарплата десь 1000-1200 фунтів. Так, на все вистачить, окрім... свого житла. Яке стартує від 300 тис. фунтів десь у глухих чорних районах на типу Севен Сістерс і т.п. без будь-яких шансів пересічному жителю Лондона його колись купити. Спочатку ти гаруєш дуже сильно (по 12 годин ще й в вихідні), бо зп погодинна і тобі здається, що час працює проти тебе. Але потім ти розумієш, що житло ти все одно не купиш, а на прожиття цілком вистачить 800 фунтів (та 6 годин в день роботи). То навіщо гарувати? Бо робота одноманітна, це коли ти на заробітках по півроку, то можеш витримати, щоб принести додому побільше. А якщо ти переїхав назавжди, то навіщо тобі більше? Тому більшість працюють на мінімалку ще з 2004 (коли їх країни вступили в ЄС і вони приїхали в Лондон).
Тепер про житло. Я знімав за 500 фунтів. Але що? Поясню, однокімната стартує від 1000-1200. Проте більшість житла в Лондоні - 2-3-поверхові таунхауси ще 19-го століття. Зрозуміло, що одному його не зняти. Тому їх здають покімнатно. Дабл-рум - це для 2-х, десь 4*2 метри, сінгл-рум - десь 2*2 метри кімнатки. Проте бажаючих настільки багато, та й навіщо одній людині цілих 4 метра? Тому придумали термін бокс-рум. Її я і знімав, так у хорошому районі і в пішій доступності до роботи. Точний її розмір 180см*150см. Так що про забезпеченість житлом в столицях.. я б тут не так на місці Віталіана виступав. Лондон - це суцільні такі "гуртожитки"
Оно ж, сидя в Киеве, виднее как жизнь к нам, по сравнению с обитателями Лондона, несправедлива: ни тебе высокой зарплаты, чтобы можно было и отдохнуть поехать и приличное жилье купить и качественную медицину оплатить и образование детям (чтобы дешево или бесплатно, но очень качественно) и т.д. и т.п. Ну чтобы все как в Лондоне. А оно вот как в Лондоне.
Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год, за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:20
Vlad442 написав:
Кто же живет в этих квартирах на окраинах? Такие же простые работающие люди. 20 лет назад квартир в Киеве было существенно меньше и что? Строят-строят, а работающему человеку все равно не хватает.
не хватает квартир или денег на квартиру?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:23
airmax78 написав:
Оно ж, сидя в Киеве, виднее как жизнь к нам, по сравнению с обитателями Лондона, несправедлива: ни тебе высокой зарплаты, чтобы можно было и отдохнуть поехать и приличное жилье купить и качественную медицину оплатить и образование детям (чтобы дешево или бесплатно, но очень качественно) и т.д. и т.п. Ну чтобы все как в Лондоне. А оно вот как в Лондоне.
Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год, за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.
Макс поляки едут к нам за дешёвыми квартирами или мы к ним на низкооплачиваемую работу? Если бы в Киевском бетоне была хоть какаето инвестиционная привлекательность, сюда полмира инвестировало бы (все можно посмотреть по интернету, на самолёте лететь всего час). Гривневые овгз нерезам и то интереснее чем бетон. Не задумывались почему? По польским меркам наши квартиры недооценены, за киевскую квартиру даже во Вроцлаве аналогичную не купишь, надо трёшку здесь продать чтоб там однуху купить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 чер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:34
vitaliian написав: airmax78 написав:
Оно ж, сидя в Киеве, виднее как жизнь к нам, по сравнению с обитателями Лондона, несправедлива: ни тебе высокой зарплаты, чтобы можно было и отдохнуть поехать и приличное жилье купить и качественную медицину оплатить и образование детям (чтобы дешево или бесплатно, но очень качественно) и т.д. и т.п. Ну чтобы все как в Лондоне. А оно вот как в Лондоне.
Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год, за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.
Макс поляки едут к нам за дешёвыми квартирами или мы к ним на низкооплачиваемую работу? вы же вроде не дурак. Если бы в Киевском бетоне была хоть какаето инвестиционная привлекательность, сюда полмира инвестировало бы. Гривневые овгз нерезам и то интереснее чем бетон. Не задумывались почему.
Нам Вас вмовити продати квартиру в іпенях Ірпеня і переїхати в Польщу? Так ми проти переїзду в Польщу. Якщо і переїздити то точно не в ту країну звідки місцеві валять.
Випийте седативного.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:39
Первый написав:
Нам Вас вмовити продати квартиру в іпенях Ірпеня і переїхати в Польщу?
забань меня и мне больше не пиши, здесь обсуждается киевская недвижимость, а не твои комплексы с задержкой умственного развития на их почве.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:45
vitaliian написав: airmax78 написав:
Оно ж, сидя в Киеве, виднее как жизнь к нам, по сравнению с обитателями Лондона, несправедлива: ни тебе высокой зарплаты, чтобы можно было и отдохнуть поехать и приличное жилье купить и качественную медицину оплатить и образование детям (чтобы дешево или бесплатно, но очень качественно) и т.д. и т.п. Ну чтобы все как в Лондоне. А оно вот как в Лондоне.
Дружбан мой, зарабатывая ок. 280К фунтов в год, за 2 года все что смог сделать... своевременно обслуживать ипотеку в Голландии и сделать ремонт в квартире. Ремонт неплохой, но ничего особо дорогого.
Макс поляки едут к нам за дешёвыми квартирами или мы к ним на низкооплачиваемую работу? вы же вроде не дурак
. Если бы в Киевском бетоне была хоть какаето инвестиционная привлекательность, сюда полмира инвестировало бы (глобализация, все можно посмотреть по интернету). Гривневые овгз нерезам и то интереснее чем бетон. Не задумывались почему. По польским меркам наши квартиры недооценены, за киевскую квартиру даже во Вроцлаве аналогичную не купишь, надо трёшку здесь продать чтоб там однуху купить.
Вывод какой? Или просто оха-оха как все плохо?
P.S. Я же за Зе не голосовал - к чему такие
вопросы?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:47
vitaliian написав: Первый написав:
Нам Вас вмовити продати квартиру в іпенях Ірпеня і переїхати в Польщу?
забань меня и больше не пиши, здесь обсуждается киевская недвижимость а не твои комплексы.
:-)
Називай як хочеш. Навіщо ти страждаєш? Треба їхать.
Просто не їдь туди звідки місцеві валять.
Всім процвітання!
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