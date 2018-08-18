Додано: Вів 02 чер, 2020 22:08

zРадио написав: Что там он занижает? Не придумывайте! Вы же образованный человек - посмотрите на ВВП! Номинал - 3592 доллара в год на гражданина. И это вместе с теневой экономикой.



Польский ВВП - 15428 долларов в год на гражданина. При средней гросс-зарплате 1260 долларов * 12 мес = 15120 долларов в год. Соотношение гросс-зарплаты работающего к ВВП на душу = 98%. Что там он занижает? Не придумывайте! Вы же образованный человек - посмотрите на ВВП! Номинал - 3592 доллара в год на гражданина. И это вместе с теневой экономикой.Польский ВВП - 15428 долларов в год на гражданина. При средней гросс-зарплате 1260 долларов * 12 мес = 15120 долларов в год. Соотношение гросс-зарплаты работающего к ВВП на душу = 98%.

zРадио написав: И то - это уже в прошлом. В этом году средняя зарплата наверняка упадет в пределах 20%.. И то - это уже в прошлом. В этом году средняя зарплата наверняка упадет в пределах 20%..

Эти пропорции - не истина в последней инстанции, и варьируются от экономики к экономике. Да и касательно того, что в оценке ВВП учтена вся теневая экономика - очень смело сказано.А вот то, что огромный пласт доходов госстатом не учитывается, начиная от того, что ФОПы все учитываются как люди на минималке, заканчивая огромной долей (по разным оценкам, до 40%) зарплат в конвертах (повсеместно, а в регионах и подавно), всякого бизнеса через ОЛХ (который вообще на 100% в тени) и всего рынка аренды жилья.Итого по факту средние чистые реальные доходы как минимум не ниже, чем цифра брутто от Госстата, а вероятно и выше на 10-20%.Вполне может быть. Будут и волны сокращений (собственно, уже были. На нашей конторе ожидается еще в этом году). Ну что поделать, не первый кризис.