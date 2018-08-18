vitaliian написав:

Faceless написав: если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия. если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия.

Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?

Зарплаты продавцов и кассиров в супермаркетах ПольшиBiedronka - Люди работающие в супермаркетах Biedronka на полной занятости, могут заработать не менее 2 650 злотых, включая вознаграждение за отсутствие незапланированных пропусков. Так же сотрудники сети Biedronka получают первое увеличение заработной платы после одного года работы и далее через три года, благодаря чему их заработок увеличивается, до уровня 2 950 злотых в месяц. В крупных городах эти суммы выше. Например в Варшаве, кассир может заработать до 3 550 злотых после трех лет службы. Кроме того, каждый продавец-кассир может получить дополнительные до 500 злотых ежеквартальных бонусов в зависимости от результатов работы.Lidl - Сеть предлагает своим сотрудникам от 2 550 злотых до 3 300 злотых в зависимости от местонахождения магазина. Через два года кассир может рассчитывать на зарплату до 3 000 до 3 800 злотых.аренда квартиры в варшаве 1900 PZUНазовите мне специальность на зарплату которого нельзя снять квартиру в Варшаве, и заметьте Польша не топовая страна, а кассир не топовая должность. Поляки не хотят работать кассирами, сами ездят на заработки в Англию и Финляндию