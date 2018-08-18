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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4168416941704171>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 78
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вывод какой? Или просто оха-оха как все плохо?
Вывод1 для продавца продавать смысла нет, недвижимость недооценена. Вывод2 для покупателя, возможно цена ещё просядет на 10-20% в гривне. Валютную прогнозировать не берусь. Вывод3 для лендлорда арендная плата в Киеве ОБЬЕКТИВНО завышена, из-за дисбалансов (безработица в провинции, низкие зарплаты), возможно её постепенное снижение (например до уровня 70% от зарплаты кассира в атб). Успешным людям конура 30ти этажном человейнике не нужна, сдавать придется сантехникам и кассирам, на их условиях. На счёт плохо или хорошо, жуку и в г-не хорошо, каждый решает сам, я свое мнение про Киев написал выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:03

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Вывод какой? Или просто оха-оха как все плохо?
Вывод для продавца продавать смысла нет, недвижимость недооценена. Вывод для покупателя, возможно цена ещё просядет на 10-20% в гривне. Валютную прогнозировать не берусь. Вывод для лендлорда арендная плата в Киеве завышена, из-за дисбалансов, возможно её постепенное снижение (до уровня 70% от зарплаты кассира в атб). Успешным людям конура 30ти этажном человейнике не нужна, сдавать придется сантехникам и кассирам, на их условиях. На счёт плохо или хорошо, жуку и в г-не хорошо, каждый решает сам, я свое мнение про Киев написал выше.

Ну т.е. тихонько сидеть ничего не делать. Готовиться к худшему.
P.S. Над Телигой люди последние 50 лет живут не выше 5-го этажа - нарадоваться не могут. А тут есть возможность на 20+ поселиться. Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 чер, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:03

  investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...

брокер упавший с крыши девятиэтажки отыграл 3 этажа)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:06

  investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...

Больше стали = ниже цена арматуры = ниже себестоимость новостроя = обвал цен на КРЖН. Диплома МВА нет :lol:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:09

  vitaliian написав:
  Faceless написав:если бы каждый кассир АТБ зарабатывал достаточно, чтобы арендовать хотя бы отдельную гостинку и еще хватило на питание, затарится шмотками в Оушн Плазе на рапродаже и на пивасик в пабе по пятницам, и хотя б 4* игипта раз в год на недельку. Я только за. Но это утопия.

Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?


Зарплаты продавцов и кассиров в супермаркетах Польши

Biedronka - Люди работающие в супермаркетах Biedronka на полной занятости, могут заработать не менее 2 650 злотых, включая вознаграждение за отсутствие незапланированных пропусков. Так же сотрудники сети Biedronka получают первое увеличение заработной платы после одного года работы и далее через три года, благодаря чему их заработок увеличивается, до уровня 2 950 злотых в месяц. В крупных городах эти суммы выше. Например в Варшаве, кассир может заработать до 3 550 злотых после трех лет службы. Кроме того, каждый продавец-кассир может получить дополнительные до 500 злотых ежеквартальных бонусов в зависимости от результатов работы.
Lidl - Сеть предлагает своим сотрудникам от 2 550 злотых до 3 300 злотых в зависимости от местонахождения магазина. Через два года кассир может рассчитывать на зарплату до 3 000 до 3 800 злотых.

аренда квартиры в варшаве 1900 PZU http://nedvizhimosti24.ru/ru/doma-v-var ... tiry-31-m2

Назовите мне специальность на зарплату которого нельзя снять квартиру в Варшаве, и заметьте Польша не топовая страна, а кассир не топовая должность. Поляки не хотят работать кассирами, сами ездят на заработки в Англию и Финляндию

Почему наши кассирши АТБ не выстраивались на кастинг на должность продавца в этих сетях? Почему не было демпинга, если все так хорошо? Значит в этих рассказах о молочных реках в Польше есть подвох.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:12

  investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...

Як ситуація з експортом олії, картоплі та працездатного укро-населення?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:При этом музыка будет играть весьма недолго. Главное потом - поймать момент, когда ипотечные олени докатятся до пика цен и срочно слить свои квадраты, дабы не было мучительно больно, когда ипотечный пузырь лопнет.


Кто будет жить в этих квартира? Роботы Илона Маска? Трансгендеры?
Улетит при любой ставке и при любой цене, если будет надежда на удорожание. ...Надежды нету.

Мы идем в глобализацию. Да здравствуйте контейнер!! :lol:

UPD:

Должно быть "дно". Совок на Леси я не против купить за 30к (центр) и попробовать продать по 50. "Дна" сейчас нету.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос знатокам: что там с 1210?? В итоге отменили налог на продажу 3-й квартиры в году в 18%?

Все по старому осталось? До 3 лет и/или вторая продажа в году - 5%, остальные 1%?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:59

  proftpd66 написав:Долярчик

можно взять контейнер морской с презервативами. Продать будет 10-150% годовых, многое зависит от товара и от рекламы и может быть некоторые товары, продаваться не будут в кризис. Надо знать какие товары имеют рентабельность в кризис и на рынке.

Зображення


Долярчик можно сделать акционерное общество, компания, конкурент Илону Маску. Контейнеры отправлять на Марс. Осваивать новую планету. Это детская мечта Илона.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 03 чер, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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