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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4168416941704171

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 78
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.
сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07

  airmax78 написав:...Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.

над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:08

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...

Больше стали = ниже цена арматуры = ниже себестоимость новостроя = обвал цен на КРЖН. Диплома МВА нет :lol:


Настоящие MBA всегда скорректируют май к апрелю на лишний календарный день, и уже раз - не 17,5%, а 13,7% :mrgreen:

А к марту, например, в котором столько же дней, сколько и в мае, и которой уже тоже частично задел кризис - падение на 9,8%.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:15

  sequence написав:...Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.

с этим не спорю, согласен. имеет место быть.
я о другом.
тыришь себе тихонько, скирдуешь купюрку-за-купюркой, раз в пять лет покупаешь очередную Эврику - да ради Бога.
только молча, не вещай во всеуслышание, что благо для общества делаешь.
когда всё рыло в пуху.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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