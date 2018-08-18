сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07
над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:08
Настоящие MBA всегда скорректируют май к апрелю на лишний календарный день, и уже раз - не 17,5%, а 13,7%
А к марту, например, в котором столько же дней, сколько и в мае, и которой уже тоже частично задел кризис - падение на 9,8%.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:15
с этим не спорю, согласен. имеет место быть.
я о другом.
тыришь себе тихонько, скирдуешь купюрку-за-купюркой, раз в пять лет покупаешь очередную Эврику - да ради Бога.
только молча, не вещай во всеуслышание, что благо для общества делаешь.
когда всё рыло в пуху.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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