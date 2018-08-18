Додано: Сер 03 чер, 2020 03:41

vitaliian написав: airmax78 написав: Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.

Что вам мешает? Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.Что вам мешает? Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.



airmax78 написав: Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте? Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте?

Вы не задумывались - почему так произошло? И почему при этом мантрят на Киев?На мой взгляд, очевидно, что хоть в Киеве и не рай на земле, но во всей остальной Украине на порядок хуже. Это было на какой-то момент времени. И часть ломанулась в Киев, а часть закордон. Те, которые ломанулись в Киев сразу создали описанный Вами эффект. Если в городе переизбыток рабочей силы (речь не о "синих воротничках"), то к чему предлагать заоблачные заплаты? До кризиса 2008 года были дурные деньги, которые позволяли расти бизнесу - как крупному так среднему и малому. Это позволяло создавать высоко (как видно из 2020 года) оплачиваемые рабочие места.Сейчас олигархи берут страну за горло, чтобы поддерживать привычный уровень своих доходов. Малый и средний, за небольшим исключением - в попе.Вот эти понаехи, как-бы там ни было и создали спрос на все. А выросший спрос привел к повышению стоимости жизни. Таким образом создалась коллизия, когда платить большие зарплаты уже резона нет, а стоимость жизни выросла. Что делать?Они-же заполнили машинами дороги, они-же арендуют или покупают бетон. Это спрос и застройщики ломанулись его удовлетворять.Но вот беда - есть и старый фонд и новый. А сноса нет. То есть предложение увеличилось. И поднялась цена. А что-же со спросом произошло? А оказалось, что арендаторы - это мобильная группа населения. Сегодня они снимают в Киеве, повышая спрос, завтра едут в забугорье и спрос падает, потом выскакивает карантин и те кто не уехал в забугорье, едут в село к мамке, обрушивая как рынок аренды, так опосредовано и обваливая рынок покупки-продажи. Кто-же будет расширять парк квартир под аренду, если некому сдавать? Только тот, кто верит в светлое будущее или в волновой характер рынка.Только и волны бывают угасающие.Таким образом, говорить о каких-то устойчивых перспективах КРЖН очень сложно - нестабильный спрос всегда будет висеть домокловым мечом над игроком на рынке.И будут споры на подобии тех, что на этой ветке уже 10 лет. Это так вылазят проблемы государства в целом.Чей-то много букв.