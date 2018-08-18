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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4168416941704171

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 78
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.
сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07

  airmax78 написав:...Вы, вообще, предстваляете себе какой оттуда вид? И никто, никогда его уже вам не закроет.

над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:08

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года).
Ждал восстановления, но чтобы так резво...

Больше стали = ниже цена арматуры = ниже себестоимость новостроя = обвал цен на КРЖН. Диплома МВА нет :lol:


Настоящие MBA всегда скорректируют май к апрелю на лишний календарный день, и уже раз - не 17,5%, а 13,7% :mrgreen:

А к марту, например, в котором столько же дней, сколько и в мае, и которой уже тоже частично задел кризис - падение на 9,8%.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:15

  sequence написав:...Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.

с этим не спорю, согласен. имеет место быть.
я о другом.
тыришь себе тихонько, скирдуешь купюрку-за-купюркой, раз в пять лет покупаешь очередную Эврику - да ради Бога.
только молча, не вещай во всеуслышание, что благо для общества делаешь.
когда всё рыло в пуху.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 03:41

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил.
Что вам мешает?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.

  airmax78 написав:Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет.
я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте?


Вы не задумывались - почему так произошло? И почему при этом мантрят на Киев?
На мой взгляд, очевидно, что хоть в Киеве и не рай на земле, но во всей остальной Украине на порядок хуже. Это было на какой-то момент времени. И часть ломанулась в Киев, а часть закордон. Те, которые ломанулись в Киев сразу создали описанный Вами эффект. Если в городе переизбыток рабочей силы (речь не о "синих воротничках"), то к чему предлагать заоблачные заплаты? До кризиса 2008 года были дурные деньги, которые позволяли расти бизнесу - как крупному так среднему и малому. Это позволяло создавать высоко (как видно из 2020 года) оплачиваемые рабочие места.Сейчас олигархи берут страну за горло, чтобы поддерживать привычный уровень своих доходов. Малый и средний, за небольшим исключением - в попе.
Вот эти понаехи, как-бы там ни было и создали спрос на все. А выросший спрос привел к повышению стоимости жизни. Таким образом создалась коллизия, когда платить большие зарплаты уже резона нет, а стоимость жизни выросла. Что делать?
Они-же заполнили машинами дороги, они-же арендуют или покупают бетон. Это спрос и застройщики ломанулись его удовлетворять.
Но вот беда - есть и старый фонд и новый. А сноса нет. То есть предложение увеличилось. И поднялась цена. А что-же со спросом произошло? А оказалось, что арендаторы - это мобильная группа населения. Сегодня они снимают в Киеве, повышая спрос, завтра едут в забугорье и спрос падает, потом выскакивает карантин и те кто не уехал в забугорье, едут в село к мамке, обрушивая как рынок аренды, так опосредовано и обваливая рынок покупки-продажи. Кто-же будет расширять парк квартир под аренду, если некому сдавать? Только тот, кто верит в светлое будущее или в волновой характер рынка.Только и волны бывают угасающие.
Таким образом, говорить о каких-то устойчивых перспективах КРЖН очень сложно - нестабильный спрос всегда будет висеть домокловым мечом над игроком на рынке.
И будут споры на подобии тех, что на этой ветке уже 10 лет. Это так вылазят проблемы государства в целом. :(
Чей-то много букв.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 04:18

  vitaliian написав:свеженькое из моего телеграма
Зображення

  Vlad442 написав:Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.


лендлорды тоже ничего не создают (может кроме ремонтов) они посредники между строителями и арендаторами.


Та не, так можно сказать, что и водители общественного транспорта ничего не создают и почтальоны и дворники и мойщики автомобилей.
Все они создают услуги. Не товары, нет. Услуги, которые удовлетворяют потребность населения в транспорте, чистоте, получении корреспонденции, проживании. Единственная ВИДИМАЯ разница - в том, что лендлорд ЯКОБЫ получает пассивный доход. Но это правда лишь отчасти - во первых он не так уж и пассивен, а во вторых, обычно, для того, чтобы в какой-то момент времени в будущем иметь возможность "ничего не делать и получать деньги", сначала надо хорошо поработать или головой или руками. Вариант отмывания бабла коррупционерами и криминалом я опускаю, ибо они с таким-же успехом могут открыть любой другой вид бизнеса. Например, банк :mrgreen: .
Вот условный ...коля/влад441 :lol: работал от звонка до звонка, не напрягал ни мышцы ни мозг, все заработанное тратил на проедание-пробухание-про...ние, другой ...ээ..коля/влад441+1 вел себя не так, как в плане заработка так и в плане трат. В какой-то момент времени, оказалось, что у второго коли появилась возможность не так уж и работать, но это всего-лишь перенесенные во времени качественные и количественные бенефиты, заработанные в прошлом. :lol:
Но первый коля/влад441 - белый и пушистый, потому что честно работает (на самом деле ТУПО работает) и пройопывает все заработанное в кабаках (условно), покупает яфон или раз в 3-5 лет меняет машину (все условно, но все поняли).
А второй коля/влад441+1 -ничего не производит, кровопивец, эксплуататор трудового народа и классовый враг. 100 пудово! отнять и поделить! Однозначно! (с)
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 04:51

  Santehnik написав:
  zРадио написав:Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее :mrgreen: Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается :roll: Вот уж где фантастика так фантастика...

Вот я вроде работаю за пределами, а нифига найти не могу. Точнее нахожу ДБК, Атлант... но это совсем треш.
У Севена космический ценник и ацтойнейшая локация, левый берег даже не рассматривается. Видимо поэтому там не всё продано :)
Есть вполне реальный запрос от вполне живого человека с котлетой как одного известно форумчанина в около 50к баксов, но задача чуть проще, так как нужно 2 комнаты, а не три. Тоесть ТЗ: двуха, 50к, до метро не более 1 км, допустимо строящееся метро.
Само собой только новострой и только то что будет сдано в обозримом будущем.
Варианты покажете?


Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.
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