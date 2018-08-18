сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сфотографируйте) а если лифт сломается или электричество пропадёт...
у меня вид на парк, раньше очень нравилось, сейчас пофигу. А скрепящие тормоза маршрутки Богдан раздражали и раздражать будут.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07
над Бабьим Яром квартирку покупать...
энергетика не смущает?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:08
Настоящие MBA всегда скорректируют май к апрелю на лишний календарный день, и уже раз - не 17,5%, а 13,7%
А к марту, например, в котором столько же дней, сколько и в мае, и которой уже тоже частично задел кризис - падение на 9,8%.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:15
с этим не спорю, согласен. имеет место быть.
я о другом.
тыришь себе тихонько, скирдуешь купюрку-за-купюркой, раз в пять лет покупаешь очередную Эврику - да ради Бога.
только молча, не вещай во всеуслышание, что благо для общества делаешь.
когда всё рыло в пуху.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 03 чер, 2020 03:41
Вы не задумывались - почему так произошло? И почему при этом мантрят на Киев?
На мой взгляд, очевидно, что хоть в Киеве и не рай на земле, но во всей остальной Украине на порядок хуже. Это было на какой-то момент времени. И часть ломанулась в Киев, а часть закордон. Те, которые ломанулись в Киев сразу создали описанный Вами эффект. Если в городе переизбыток рабочей силы (речь не о "синих воротничках"), то к чему предлагать заоблачные заплаты? До кризиса 2008 года были дурные деньги, которые позволяли расти бизнесу - как крупному так среднему и малому. Это позволяло создавать высоко (как видно из 2020 года) оплачиваемые рабочие места.Сейчас олигархи берут страну за горло, чтобы поддерживать привычный уровень своих доходов. Малый и средний, за небольшим исключением - в попе.
Вот эти понаехи, как-бы там ни было и создали спрос на все. А выросший спрос привел к повышению стоимости жизни. Таким образом создалась коллизия, когда платить большие зарплаты уже резона нет, а стоимость жизни выросла. Что делать?
Они-же заполнили машинами дороги, они-же арендуют или покупают бетон. Это спрос и застройщики ломанулись его удовлетворять.
Но вот беда - есть и старый фонд и новый. А сноса нет. То есть предложение увеличилось. И поднялась цена. А что-же со спросом произошло? А оказалось, что арендаторы - это мобильная группа населения. Сегодня они снимают в Киеве, повышая спрос, завтра едут в забугорье и спрос падает, потом выскакивает карантин и те кто не уехал в забугорье, едут в село к мамке, обрушивая как рынок аренды, так опосредовано и обваливая рынок покупки-продажи. Кто-же будет расширять парк квартир под аренду, если некому сдавать? Только тот, кто верит в светлое будущее или в волновой характер рынка.Только и волны бывают угасающие.
Таким образом, говорить о каких-то устойчивых перспективах КРЖН очень сложно - нестабильный спрос всегда будет висеть домокловым мечом над игроком на рынке.
И будут споры на подобии тех, что на этой ветке уже 10 лет. Это так вылазят проблемы государства в целом.
Чей-то много букв.
Додано: Сер 03 чер, 2020 04:18
Та не, так можно сказать, что и водители общественного транспорта ничего не создают и почтальоны и дворники и мойщики автомобилей.
Все они создают услуги. Не товары, нет. Услуги, которые удовлетворяют потребность населения в транспорте, чистоте, получении корреспонденции, проживании. Единственная ВИДИМАЯ разница - в том, что лендлорд ЯКОБЫ получает пассивный доход. Но это правда лишь отчасти - во первых он не так уж и пассивен, а во вторых, обычно, для того, чтобы в какой-то момент времени в будущем иметь возможность "ничего не делать и получать деньги", сначала надо хорошо поработать или головой или руками. Вариант отмывания бабла коррупционерами и криминалом я опускаю, ибо они с таким-же успехом могут открыть любой другой вид бизнеса. Например, банк .
Вот условный ...коля/влад441 работал от звонка до звонка, не напрягал ни мышцы ни мозг, все заработанное тратил на проедание-пробухание-про...ние, другой ...ээ..коля/влад441+1 вел себя не так, как в плане заработка так и в плане трат. В какой-то момент времени, оказалось, что у второго коли появилась возможность не так уж и работать, но это всего-лишь перенесенные во времени качественные и количественные бенефиты, заработанные в прошлом.
Но первый коля/влад441 - белый и пушистый, потому что честно работает (на самом деле ТУПО работает) и пройопывает все заработанное в кабаках (условно), покупает яфон или раз в 3-5 лет меняет машину (все условно, но все поняли).
А второй коля/влад441+1 -ничего не производит, кровопивец, эксплуататор трудового народа и классовый враг. 100 пудово! отнять и поделить! Однозначно! (с)
Додано: Сер 03 чер, 2020 04:51
Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.
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