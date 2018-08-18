Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Оперативная информация от УкрМеталлургПрома: среднесуточная выплавка стали в Украине в мае выросла на 17.5% к предыдущему месяцу (но все еще на 11% ниже мая 2019 года). Ждал восстановления, но чтобы так резво...
Больше стали = ниже цена арматуры = ниже себестоимость новостроя = обвал цен на КРЖН. Диплома МВА нет
Настоящие MBA всегда скорректируют май к апрелю на лишний календарный день, и уже раз - не 17,5%, а 13,7%
А к марту, например, в котором столько же дней, сколько и в мае, и которой уже тоже частично задел кризис - падение на 9,8%.
sequence написав:...Это круговой общественный консенсус - государство дает тебе воровать, но настоятельно просят не мешать им.
с этим не спорю, согласен. имеет место быть. я о другом. тыришь себе тихонько, скирдуешь купюрку-за-купюркой, раз в пять лет покупаешь очередную Эврику - да ради Бога. только молча, не вещай во всеуслышание, что благо для общества делаешь. когда всё рыло в пуху.
airmax78 написав:Ну вы просто разложили уже все по полкам. Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет. Почему не воспользоваться ступором и слепотой других и не слить бетонные гири, удерживающие вас в Киеве за, пока еще, хорошую цену? И купить по уже подешевевшей цене бетон в той же Варшаве? Я в 2015м +/- так и сделал. Писал, что будет ПЦ, верил в то что пишу, сделал то во что верил. Что вам мешает?
Есть люди которые решили/сделали/забили. Я не такой, хочу взвесить все риски и возможности. Слить за 50% квартиру я всегда успею. Пока платёж в осбб 3 грн/m2 квартира может и пустой постоять (отопление - газ.автономка, если не включать то зимой будеь 14 градусов что не смертельно). За 5 копеек в аренду сдавать не буду, находится в другой стране и иметь головняк с квартирантами? нах-нах.
airmax78 написав:Из ваших выводов очевидно, что Киеву и Украине - капец. Шансов нет.
я верил в шансы когда копил на квартиру в Киеве, думал столица, все деньги и возможности там. По факту деньги - да, возможности - нет (точнее возможности тоже есть но теперь их надо вырывать из чужой глотки, я так жить не хочу). я верил в шансы когда стоял майдан, хотим в Европу значит повышаем соц.стандарты, боремся с монополией и коррупцией. я верил в шансы когда выбирали Зе, проанализировав что он говорил на дебатах и на год президенству понял цену его слов. Хочется верить в хорошее, но блин зацепиться не за что. Я жил в Киеве в 2000, парковался без проблем на Хрещатике или на Прорезной, снимал комнату на турбазе за 1600 в месяц, там не нужен был залог (от м. Славутич 3 км), помню полупустой транспорт, полупустые дороги и мосты, чистые пляжи, прозрачный Днепр, на работу брали на 2-3 собеседовании (6к на ИС). Сейчас всё изменилось до наоборот. Вот что должен чувствовать человек на моем месте?
Вы не задумывались - почему так произошло? И почему при этом мантрят на Киев? На мой взгляд, очевидно, что хоть в Киеве и не рай на земле, но во всей остальной Украине на порядок хуже. Это было на какой-то момент времени. И часть ломанулась в Киев, а часть закордон. Те, которые ломанулись в Киев сразу создали описанный Вами эффект. Если в городе переизбыток рабочей силы (речь не о "синих воротничках"), то к чему предлагать заоблачные заплаты? До кризиса 2008 года были дурные деньги, которые позволяли расти бизнесу - как крупному так среднему и малому. Это позволяло создавать высоко (как видно из 2020 года) оплачиваемые рабочие места.Сейчас олигархи берут страну за горло, чтобы поддерживать привычный уровень своих доходов. Малый и средний, за небольшим исключением - в попе. Вот эти понаехи, как-бы там ни было и создали спрос на все. А выросший спрос привел к повышению стоимости жизни. Таким образом создалась коллизия, когда платить большие зарплаты уже резона нет, а стоимость жизни выросла. Что делать? Они-же заполнили машинами дороги, они-же арендуют или покупают бетон. Это спрос и застройщики ломанулись его удовлетворять. Но вот беда - есть и старый фонд и новый. А сноса нет. То есть предложение увеличилось. И поднялась цена. А что-же со спросом произошло? А оказалось, что арендаторы - это мобильная группа населения. Сегодня они снимают в Киеве, повышая спрос, завтра едут в забугорье и спрос падает, потом выскакивает карантин и те кто не уехал в забугорье, едут в село к мамке, обрушивая как рынок аренды, так опосредовано и обваливая рынок покупки-продажи. Кто-же будет расширять парк квартир под аренду, если некому сдавать? Только тот, кто верит в светлое будущее или в волновой характер рынка.Только и волны бывают угасающие. Таким образом, говорить о каких-то устойчивых перспективах КРЖН очень сложно - нестабильный спрос всегда будет висеть домокловым мечом над игроком на рынке. И будут споры на подобии тех, что на этой ветке уже 10 лет. Это так вылазят проблемы государства в целом. Чей-то много букв.
Vlad442 написав:Теслу создают, хоть обеспечивают жилье понаехам, выполняют хоть какую-то социальную функцию, те смогут сохранить или не сильно потерять (как правило). Те, кто пытается паразитировать, хоть депо, хоть акции-облигации, на длительном периоде проиграют больше. Можно выиграть в казино один раз, но строить на этом бизнес план не стоит.
лендлорды тоже ничего не создают (может кроме ремонтов) они посредники между строителями и арендаторами.
Та не, так можно сказать, что и водители общественного транспорта ничего не создают и почтальоны и дворники и мойщики автомобилей. Все они создают услуги. Не товары, нет. Услуги, которые удовлетворяют потребность населения в транспорте, чистоте, получении корреспонденции, проживании. Единственная ВИДИМАЯ разница - в том, что лендлорд ЯКОБЫ получает пассивный доход. Но это правда лишь отчасти - во первых он не так уж и пассивен, а во вторых, обычно, для того, чтобы в какой-то момент времени в будущем иметь возможность "ничего не делать и получать деньги", сначала надо хорошо поработать или головой или руками. Вариант отмывания бабла коррупционерами и криминалом я опускаю, ибо они с таким-же успехом могут открыть любой другой вид бизнеса. Например, банк . Вот условный ...коля/влад441 работал от звонка до звонка, не напрягал ни мышцы ни мозг, все заработанное тратил на проедание-пробухание-про...ние, другой ...ээ..коля/влад441+1 вел себя не так, как в плане заработка так и в плане трат. В какой-то момент времени, оказалось, что у второго коли появилась возможность не так уж и работать, но это всего-лишь перенесенные во времени качественные и количественные бенефиты, заработанные в прошлом. Но первый коля/влад441 - белый и пушистый, потому что честно работает (на самом деле ТУПО работает) и пройопывает все заработанное в кабаках (условно), покупает яфон или раз в 3-5 лет меняет машину (все условно, но все поняли). А второй коля/влад441+1 -ничего не производит, кровопивец, эксплуататор трудового народа и классовый враг. 100 пудово! отнять и поделить! Однозначно! (с)
zРадио написав:Не знаю, наверно, когда работаешь за пределами компании-застройщика, это виднее Ведь престранно получается - Севен до кризиса почти весь продан, но непроданное так и висит в полном объеме. А Варшавский прям целыми домами продается Вот уж где фантастика так фантастика...
Вот я вроде работаю за пределами, а нифига найти не могу. Точнее нахожу ДБК, Атлант... но это совсем треш. У Севена космический ценник и ацтойнейшая локация, левый берег даже не рассматривается. Видимо поэтому там не всё продано Есть вполне реальный запрос от вполне живого человека с котлетой как одного известно форумчанина в около 50к баксов, но задача чуть проще, так как нужно 2 комнаты, а не три. Тоесть ТЗ: двуха, 50к, до метро не более 1 км, допустимо строящееся метро. Само собой только новострой и только то что будет сдано в обозримом будущем. Варианты покажете?
Если не в ОП,то достроенный недострой на Венике, правда надо повысиживать и может оказаться, что по докам - нежилое помещение, но я особой разницы не вижу кроме цены 1 квТ При этом УК предложит перевести нежилое в жилое за 2 куе. До будущего метро 600 метров по прямой и 900 м по проезжей части. Отдельным бонусом - потолки 3,3 м, чем не может похвастаться ни один пуповый новострой.
Первый написав:Думаю в іпенях ірпеня, з огляду на Всі Ваші доводи, продати зараз з дисконтом в -50% не реально. - 70% можливо. На жаль...
ты определись, то мне сделали скидку на аренду теперь я продаю квартиры в ирпене с 70% дисконтом. Хфантазёр склерозный.
Faceless написав:Кто сказал, что любой разнорабочий должен иметь возможность арендовать полноценную квартиру в черте столицы, и чтобы еще на жизнь хватало?
то есть в успешной модели мира он должен жить в общагах, там растить и воспитывать детей, внуков, досматривать пожилых родителей потому что он не программист? Столицы для топменеджеров?
Нет, не совсем так. В развитых странах более высокие зарплаты, более высокая аренда и стоимость недвижимости. Стоимость жизни в остальном имеет тот-же примерно +/- уровень. При этом минималки хватит на рент и еду, НО! Все что выше минималки или работают оба супруга, то сразу идет резкое увеличение либо скирдуемой суммы либо того, что может себе семья позволить. Скажем, если снимать хату за 1,5 куе при минималке в 2 куе на руки, то это аренда+еда. И это может не быть особо весело, но и не так чтобы грустно. Если НЕ минималка или 2 минималки или 2 НЕминималки, то настроение условного разнорабочего резко улучшается.))) Скажем так, знаю про одного хелпера (фактически разнорабочий), в одной из стран б.СССР был врачом высшей категории, 50 лет, 3 детей. Работает за кэш 160 долларов в день. 6 дней в неделю, рент 2 куе (что совсем не мало, но семья большая) часть частного дома. Начинал с 100 баксов в день осенью прошлого года.
Faceless написав:Рынок аренды - очень конкурентен, и быстро реагирует на уровень доходов ЦА. Это в том числе означает, что текущий уровень аренды вполне соответствует доходам арендаторов.
Рынок аренды не существует в замкнутом постранстве, на него давят низкая обеспеченность жилплощадью самих киевлян, отсутствие ипотеки и возможности купить своё жильё тем у кого доходы ниже среднего, повышенный спрос среди понаехов потому что на их родине нет работы. Поэтому кассир из атб должен выложить 90% зарплаты за аренду квартиры в Киеве. Зарплаты польских кассиров и цену аренды я привел выше. Дисбалансы на кржн создают украинские безработица и низкие зарплаты. Внутри самого себя рынок аренды относительно сбалансирован. Безработная кассир из Умани готова снимать комнату в Киеве, потому что для неё в родной стране других доступных вариантов нет. Государство загнало сотни тысяч людей в безвыходную ситуацию, заставляя ради выживания ехать в столицу, работать за копейки, жить в сильно стесненных условиях и кормить лэндлордов. Это похоже на баланс?
Ну такое у нас государство. При чем тут лендлорды? Аренда - это рынок в чистом и незапятнанном виде. Я очень сочувствую всем безработным кассирам из Умани, но все-таки у них есть альтернатива показать дулю киевскому лендлорду.
vitaliian написав:Среди моих сослуживцев только у генерального, ком.директора, их замов, глав.буха, нач.производством, гл.технолога и может ещё 5-6 человек. Остальные 230 работников 8-15к (по пьяни мне однажды показали ведомость). Фирма не убыточная и может позволить платить больше, но зачем? Желающих на 8-15к работать много. Как то нужен был пеший курьер за 6к так две сотрудницы переругались каждая хотела пристроить своего сына. На сайт с вакансиями эта вакансия даже не попала.
до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.
2008 - золотой стандарт доходов. практически у всех. у меня сейчас тоже меньше, чем в 2007 (с 2008 вообще бессмысленно сравнивать), и меньше, чем в 2010-2013. а опыта на 12 лет больше (как и у многих людей, кого знаю). рынок труда просел
Ну незнаю, как по мне в 2008 году было галимо. Кто был в теме распила (кредитные менеджеры, недвижка, земля итд) - те преуспевали. А остальным оставались крохи и неадекватные цены на КРЖН. У меня, например, сейчас в 3 раза больше чем в 2008.